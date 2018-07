Klaar voor de vakantie? Zo pak je je koffer. 11 tips

Er zijn talloze artikelen en boeken over het inpakken van koffers geschreven en er bestaan verschillende beproefde methodes.

In mijn leven heb ik al heel wat koffers, voor alle mogelijke bestemmingen, ingepakt. Ik heb er inmiddels behoorlijk veel bedrevenheid in. Voor een reisje per vliegtuig naar het buitenland heb ik gemiddeld niet meer dan een uur nodig om te pakken. Dat komt vooral omdat ik steeds dezelfde routine aanhoud.

Er zijn talloze artikelen en boeken over het inpakken van koffers geschreven en er bestaan verschillende beproefde methodes. Van elke methode zal ik in de tijd wel iets opgepikt hebben, maar uiteindelijk heb ik de verschillende ‘scholen’ met elkaar gemixt en een eigen stijl ontwikkeld die voor mij efficiënt is. En zo zal het jullie ongetwijfeld ook vergaan zijn. Dit is in ieder geval mijn aanpak:

1. In de weken/dagen voor vertrek leg ik de dingen die mee moeten maar die ik in het dagelijks leven niet gebruik alvast bij elkaar.

Cadeautjes, reisgidsen, boeken, zonnebrandcrèmes… Het zijn allemaal dingen die je speciaal voor de reis koopt en in het dagelijks leven niet gebruikt. Deze dingen leg ik alvast apart.

2. Boeken en reisgidsen gaan onderop

Boeken die ik tijdens mijn verblijf wil lezen, leg ik op de bodem van de koffer. Het boek dat ik op dit moment lees, gaat in de handtas, samen met mijn agenda.

3. Goede schoenen zijn o zo belangrijk

Schoenen zijn lastig om mee te nemen, maar ik zal er nooit te weinig van meenemen. Voor de avond vind ik het belangrijk dat ik een paar hoge hakken bij me heb waarin ik me in elke gelegenheid, hoe geraffineerd ook, kan vertonen. Voor overdag neem ik meerdere paren mee. Ze moeten goed bij mijn outfits passen en ik moet er vooral goed op kunnen lopen! In de schoenen stop ik de papieren proppen of de vormen die je bij aankoop krijgt. Zo blijven ze in vorm. De schoenen schuif ik in schoenzakjes zodat ze mijn kleding niet bevuilen. De schoenzakjes met inhoud gaan op de bodem van de koffer (of op of naast de boeken). Verwacht ik dat ik tijdens mijn verblijf laarzen nodig zal hebben, dan trek ik die tijdens de reis aan zodat ze geen ruimte in de koffer innemen.

4. Voldoende ondergoed en kousen

Het is heel vervelend als je eenmaal op de bestemming aangekomen voor zo iets ongezelligs als onderbroeken, bh’s of kousen moet gaan shoppen. Ik zorg er altijd voor dat ik er voldoende van bij me heb. Ik neem steevast drie bh’s: een witte, een zwarte en een huidskleur bh. Daarmee zit ik altijd goed. Ook gaat altijd tenminste één bikini mee (je weet maar nooit!). Met het ondergoed, de badkleding en kousen vul ik de ruimtes tussen de verschillende schoenzakken op. Het bespaart ruimte en de schoenen blijven op hun plaats.

5. Broeken

In ieder geval gaat er steevast een spijkerbroek mee. Omdat deze nogal veel weegt, pak ik die als eerste kledingstuk in. Daarna volgen de overige broeken die ik met zorg opvouw om te voorkomen dat ze al te gekreukt aankomen.

6. Topjes, truitjes, vestjes

Na de broeken komen de topjes, truitjes en vestjes die ik meestal maar één keer dubbel vouw om zoveel mogelijk kreukels te voorkomen. De stapeltjes gaan netjes op de broeken.

7. Jurken en rokken

Jurken en rokken kunnen onaangenaam kreuken. Ik hang ze bij elkaar en pak ze pas op het allerlaatste moment in. Ik sla ze één keer dubbel en drapeer ze zo netjes mogelijk op de overige spullen in de koffer.

8. Kwetsbare spulletjes

Breekbare of kostbare spulletjes (bijvoorbeeld juwelen of cadeautjes) gaan vanzelfsprekend in de handbagage, maar de dingen die wel in de koffer kunnen (bijvoorbeeld bijous), stop ik tussen de topjes en truitjes zodat de omgeving ‘zacht’ is en de kans op kapot gaan zo gering mogelijk.

9. Telefoonopladers en dergelijke

Elektronische apparatuur die niet al te kwetsbaar is (opladers voor de telefoon, opladers voor de batterijen van het fototoestel, computermuis en computerkabels) pak ik in de ruimtes die vaak tegen de wanden van de koffer ontstaan. De wanden van de koffer zijn hard en zullen deze artikelen beschermen. Ook de meer kwetsbare spulletjes willen daar nog wel eens een plekje vinden.

10. Toiletspullen

Omdat toiletspullen tot het allerlaatste moment gebruikt worden, pak ik die als laatste in. De dag voor vertrek groepeer ik de dingen die ik mee wil nemen wel alvast in de badkamer. Dit is tevens een soort ‘check’. Bemerk ik dat ik s’ avonds voor het slapen gaan of de volgende ochtend nog dingen gebruik die nog niet bij het ‘meeneemgroepje’ staan, dan betekent dat dat ik die vergeten was en zet ik ze er alsnog bij.

Omdat de regels voor vloeistoffen (lees vooral: toiletspullen) op de vliegvelden erg strikt zijn, pak ik alle crèmes en andere toiletartikelen steevast in de koffer in. Alleen de dingen die ik tijdens de vlucht echt nodig zal hebben (een lipbalsem, een hydraterende crème, lenzenvloeistof, een lippenstift) neem ik in mijn handbagage mee. Het is meerdere malen voorgekomen dat ik crèmepotjes kapot uit mijn koffer tevoorschijn haalde. Daarom heb ik mijn gebruikelijke toilettasjes verwisseld voor zakken van bolletjesplastic (eens de verpakking voor een paar glazen vazen die ik heb gekocht). De producten zijn goed beschermd en omdat de zakken behoorlijk doorzichtig zijn, kan ik alles snel vinden. Bovendien zijn de zakken tegen lekken bestand. Sinds ik dit systeem toepas, heb ik geen gesneuvelde potjes of flesjes meer in mijn bagage aangetroffen. Het lukt meestal om de zakken met de spulletjes erin behoorlijk plat te maken. Ik stop ze vlak voor het vertrek tussen de truitjes en topjes.

11. Handbagage

In de handbagage (een schoudertas) gaan steevast een boek voor de reis, tablet (en mobieltje natuurlijk), het fototoestel, de weinige toiletartikelen die ik nodig denk te hebben (meestal al in het vereiste plastic zakje). De belangrijke dingen (reispapieren, paspoort, sleutels, portemonnee, eventueel medicijnen) gaan of zitten al in de handtas die ik dagelijks gebruik. Ik wissel vlak voor een reis meestal niet van tas omdat ik uit ervaring weet dat er dan dingen in kunnen blijven zitten die belangrijk zijn (eens stond een vriendin van me zonder paspoort bij de incheckbalie omdat ze s’ morgens op het laatste moment nog van tas gewisseld had!). Staat de vliegmaatschappij niet toe dat ik een reistas én een handtas meeneem, dan plaats ik de handtas als het even kan in de reistas.