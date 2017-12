Op zoek naar een ultiem party kapsel? Benieuwd wat de kapsel trends voor de Feesten 2017 zijn? Marriët Gakes, haargoeroe en Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics, heeft een aantal super kapsel tips voor het ultieme kerst kapsel voor je.

Klaar met de klassiekers

‘De Nederlandse vrouw wordt steeds meer hair wise‘, begint Marriët Gakes. ‘Met de Kerst gaat ze niet meer standaard voor een Grace Kelly rol of een ander klassiek kerst kapsel. Je ziet steeds vaker dat meisjes en vrouwen op zoek gaan naar een feestkapsel dat bij ze past. Als jij cool, jong en trendy bent, dan ga je niet met ‘Kersthaar’ rondlopen. Tenminste, niet met wat onze oma’s er toentertijd van verwachtten.’

Wat is Kersthaar voor jou?

‘Kersthaar kan een nonchalant kerst kapsel met een heel toffe twist zijn’, meent Marriët Gakes. ‘Of een stoere kuif. Het kan ook lang los haar zijn met mooie texturen. Het hoeft allemaal niet zo netjes meer. Dat is misschien wel de hoofdtrend voor dit seizoen.’

Glittersprays en glittergel

‘Je ziet die nonchalante twist ook terug in het gebruik van glittersprays. Op zich is een glitterspray voor de Feesten niets nieuws, maar dit jaar gebruiken we ‘m anders. Je kunt bijvoorbeeld voor een toffe glitter wet look waardoor ‘ie meer rock’n’roll wordt. Ook glittergel gebruiken we net even anders. Ga je ervoor, zorg dan dat je een heel mooie, strakke bun maakt waardoor je look niet tuttig wordt.’

Gloss sprays

‘Wat je ook veel ziet, is high shine. Denk daarbij aan heel gezond en hoogglans haar. Een gloss spray kan je helpen om een high shine polish over je haar te leggen.’

Kerst updo’s

‘Als we naar de updo’s – opsteek kapsels – rond Kerst 2017 kijken, dan zijn ze veel meer undone dan jaren daarvoor. Ze mogen iets minder polished zijn. Vaak heb je al je beste kerstkleren aan. Als je die ook nog eens combineert met heel netjes opgestoken haar, dan neigt het snel naar tuttig. Werk het liever af met een wat meer undone en wat minder gepolishede look, wellicht ook met vlechtwerk. Dat maakt het je look veel leuker en interessanter om naar te kijken.’

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends