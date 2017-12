De Feesten alleen? Een luxe!

Is het triest om de Kerst alleen door te brengen? Is Kerstmis zonder partner depressief? Laten we deze mythe voor eens en voor altijd uit de wereld helpen. Het is een klaagzang zonder inhoud geworden. Wie zegt dat je je tijdens bepaalde gelegenheden altijd met een vriendje op de proppen moet komen?

De media gooien olie op het vuur. Op televisie en in de tijdschriften zien we een overvloed aan beelden van gelukkige paartjes, zielsgelukkige gezinnetjes. In de bioscoop draait het allemaal om liefde en romantiek (uiteindelijk komen ze altijd bij elkaar). Laat je je door deze suggestieve beelden leiden, dan is het inderdaad om niet je bed meer uit te komen. Maar nogmaals… Wie zegt dat je het alleen met een partner aan je zij naar je zin kunt hebben?

Alleen zijn kan ook heel fijn zijn. En juist je single-status kan aanleiding zijn voor heel wat feestelijke, intense, spannende en gelukkige momenten. Momenten waar doorgewinterde paartjes vaak alleen maar van kunnen dromen (‘Waar denk je aan… schat?’)

Je gelooft ons niet? Dan hebben we een paar voorbeelden voor je (die je verder zelf mag uitwerken of die als inspiratiebron kunnen dienen)

Flirt flirt flirt!

Party’s en andere feestelijke gelegenheden genoeg in deze periode. Sociale gelegenheden zijn in de decembermaand aan de orde van de dag. En singles kunnen daar uithalen wat erin zit. Het zijn perfecte situaties om nieuwe mannen te leren kennen, om ze te observeren, ze naar hun waarde te schatten en misschien wel een ongebonden, luchtig afspraakje mee te maken. Want in deze feestperiode gaat alles zoveel makkelijker en is alles veel minder ‘officieel’. Je kunt er zonder schuldgevoelens en zonder al teveel consequenties op los flirten. Iedereen is in feeststemming!

Geen feestelijke activiteiten en geen verplichte bezoekjes als je daar geen zin in hebt

Hoeveel verliefde, verloofde of getrouwde vrouwen zien niet als een berg tegen de feestdagen op? Hoeveel vrouwen worden in deze periode niet geconfronteerd met het verplichte bezoekje aan zijn ouders? Het verplichte dineetje met vrienden van hem? De status van single geeft je tijdens de feestdagen zoveel meer vrijheid. Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Om te kiezen uit de uitnodigingen die je ontvangt. Om in alle vrijheid te beslissen wie dit jaar wel een Kerstcadeau krijgt, en wie niet. Je hoeft niet verplicht te shoppen voor een zilveren bord voor de zure moeder van je vriendje…

Als single beschik je over een groter budget en kun je jezelf eens extra verwennen

Het geld dat je aan het zilveren bord voor zijn moeder kwijt zou zijn, blijft nu in je portemonnee… Maar dat niet alleen. Je bent baas over je eigen geld!

Een verwenidee? Een reisje misschien?

Het is waar dat het de drukste periode van het jaar is, maar singles zullen sneller nog een last minute aanbieding vinden. Één persoon neemt nu eenmaal minder plaats in dan twee personen… En ben je eenmaal aan de andere kant van de wereld, dan kun je er volop van genieten!

Me me me time!

Gelegenheden te over om nieuwe mensen te leren kennen, om de bloemetjes buiten te zetten, om te feesten en te stappen. Dat is waar. Maar de periode rond Kerst en oud-en-nieuw is ook heel geschikt om eens heerlijk thuis te blijven. Om van je huis te genieten. Om te klussen of je aan je hobby’s te wijden. Terwijl iedereen haastig rondrent om nog de laatste boodschapjes voor het Kerstdiner of die Oudejaarsborrel te doen, geniet jij van een film of een muziekje. Dat is toch pure luxe. Tijd om je eens helemaal aan jezelf te wijden.

Gelukkige Feesten toegewenst!

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends