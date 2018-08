Kathmandu, Nepal. Dag 3: dwalen door Thamel

Lieve Trendystylers, vandaag was de laatste dag in Kathmandu. Inmiddels ben ik weer terug in Bangkok. Ik ben nog erg bezig met alle emoties en ervaringen van gisteren in de Pashupatinath Tempel. Ik ben er echt van onder de indruk. Maar natuurlijk wilde ik nog wel even genieten van de laatste ochtend in Nepal. En dus doken we nog even snel de Thamel buurt in. Die blijft fascineren.

Dit keer raakten we verzeild in de straatjes van de slagers, groenteboeren, kruideniertjes en kapper. Net zoals op de eerste dag kwam ik weer ogen tekort. Er was zoveel te zien, te beleven, te ruiken. Ik rook heerlijke geuren van specerijen, vooral komijn. Ik hoop dat de foto’s een beetje een beeld geven en dat jullie ervan genieten zoals ik.

Liefs, Charlotte xxx

