Kathmandu, Nepal. Dag 2: Pashupatinath Tempel en Boudhanath Tempel

Vervolg van dag 1

Lieve Trendystylers, dag 2 hier in Kathmandu, Nepal, was een intense dag. Om half 7 vanmorgen waren we al op weg naar de Pashupatinath Tempel, de belangrijkste Hindoeïstische tempel in Nepal, een tempel van leven en dood, en van heilige dieren (koeien, apen, herten). De tempel ligt aan de heilige Bagmati rivier (net zoals de Ganges). In deze tempel wordt gebeden, vinden ceremonies plaats, krijgen stervenden mensen onderdak en worden overleden gecremeerd. De crematies gaan de hele dag door. Eerst worden de doden door de familieleden in de rivier gewassen en vervolgens is de crematie. Ik zag erg tegen het bezoek aan deze tempel op en het viel inderdaad niet mee, maar het was ook een heel diepe spirituele ervaring.

Na de Pashupatinath Tempel bezochten we de Boudhanath Tempel, een boeddhistische tempel waar de sfeer veel luchtiger maar ook heel commercieel was. De reusachtige witte stupa met ogen is omringd door souvenirshopjes en koffiehuizen. De rit in de taxi van Pashupatinat naar Boudhanath ging door modder en diepe kuilen met troebel regenwater. Vannacht heeft het de hele nacht geregend en dat was ook aan de Bagmati rivier te zien…

Hier weer een selectie van de foto’s van de dag (het is ontzettend moeilijk kiezen!). Ik hoop dat ze een indruk geven van de diepe emoties die ik vandaag heb beleefd. Morgen laatste ochtend hier in Kathmandu :-)

Liefs, Charlotte