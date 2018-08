Kathmandu: Makaak apen. Deze rakkers maken je dag goed!

Vandaag geen topmodellen op de cover van Trendystyle maar een ongeregeld stel Makaken, een apensoort dat vooral in Azië voorkomt. Het is ongelooflijk hoeveel fratsen deze intelligente rakkers uithalen! Maar zeg nu eerlijk, hoe intriest zou de hindoeïstische tempel Pashupatinath in Nepal zonder deze ondeugden zijn? Van al deze apenstreken word je blij!

Voor zover ik het begrepen heb, is Pashupati de incarnatie van de Hindoeïstische god Shiva als de ‘God van de dieren‘. De Pashupatinath tempel is dan ook, zo legde Kamal, de Nepalese student die wij ter plekke spraken, de ‘Tempel van de dieren‘.

Direct bij aankomst in de tempel struikelden we al over twee uit de kluiten gewassen apen die elkaar in vliegende vaart achterna zaten. Bij de poort van de tempel werden we begroet door het geloei van een stier die vrij door de tempel banjert. En op de berghelling van het tempelcomplex wemelt het van de apen die de dag doorbrengen met vlooien, voor de kleintjes zorgen, door de bomen slingeren en ruziemaken. Behalve apen zouden er ook herten leven.

Wij vermaakten ons kostelijk door de apen te observeren en te fotograferen. Van een veilige afstandje natuurlijk, en zonder de apen en hun babyaapjes te storen. Een boze of bezorgde (moeder)aap wil nog wel eens letterlijk van zich afbijten, ook al komt dat niet vaak voor, verzekerde Kamal ons. Het grootste probleem met de diertjes is, voegde hij eraan toe, dat ze… stelen! Het zijn handige dieven die de dingen vliegensvlug uit je handen kunnen rukken. Wat eigenlijk best grappig is, zolang het je niet overkomt tenminste.

Bekijk onze foto’s maar eens. Zijn het geen schatten?