Kapseltrends. Is dit hoogblonde korte kapsel iets voor jou?

Dit hoogblonde, pittig korte kapseltje viel ons tijdens de modeweken op. We kregen er gelijk zin in om zo extreem te gaan. Maar niet nadat we het advies van een expert hadden ingeroepen. We belden Pablo Robledo, international hair stylist Pantene.



Pablo heeft een realistische kijk op kapsels en haarkleuren. Hij is best in voor een modegril als het op een haarcoupe – of kleur aankomt, maar hamert er wel op dat je liefdevol en verstandig met je haar moet omgaan.

Pablo, wat als we of onze Trendystylers nu eens voor héél blond zouden gaan?

Het zou zeker trendy zijn. Meer dan blond is dit wit. De kleur neigt zelf naar het grijs, zoals dat nu de mode is. De blondkleuren zijn tegenwoordig minder geel dan voorheen. Als je voor zo’n haarkleur wilt gaan, dan moet je weten dat je je haar heel goed moet verzorgen, nog beter dan je nu al doet.

Haar dat op deze manier behandeld is, moet heel goed gehydrateerd worden. De chemische processen van de (ont)kleuring veranderen de haarstructuur definitief. Je moet je haar daarom na het wassen met een goede shampoo en een conditioner ook voeden met een masker, wel twee of drie keer per week.

Eigenlijk geldt dat altijd voor gekleurd haar. Hoe beter je haar gehydrateerd is, hoe beter de kleur houdt. Rood geverfd haar bijvoorbeeld wordt snel oranje maar je zult zien dat de kleur minder snel vervaagt als je het haar goed hydrateert.

Als je voor zo’n extreem lichte kleur gaat, moet je dus heel goed weten wat je doet. De verandering in haarstructuur is onomkeerbaar. Elke keer als je je haar verft, gebeurt er iets mee, zelfs al ga je maar voor highlights, zoals veel vrouwen de afgelopen jaren in navolging van Gisele Bundchen hebben gedaan. Hoe vaker het haar behandeld is, hoe kwetsbaarder het is. Het deel vanaf je oren tot aan de punten is het meest fragiel want dat is het oudst en heeft het meest doorstaan. Ik heb veel vrouwen gezien die hun haar uiteindelijk kort hebben moeten laten knippen omdat ze het kapot geverfd hadden.

Vanaf de haarwortels tot ongeveer 5 centimeter wordt het haar op een natuurlijke wijze gehydrateerd door talg, maar veel verder komen de haarvetten niet. Daarom is het zo belangrijk om je haar goed te hydrateren. Verder zou ik deze extreme haarkleur afraden als je heel fijn haar hebt. Alleen als je al heel licht haar van jezelf hebt, kun je deze haarkleur misschien nog halen zonder je haar al te zeer te beschadigen, maar als je donker bent en fijn haar hebt, doe het dan niet. Het is niet intelligent om je haar te mishandelen alleen maar omdat je blond wilt zijn. Ik zou dan echt eerder aan een pruik denken. [We moesten direct denken aan de lace wigs die de celebs gebruiken om ons steeds weer lekker te maken met een nieuwe haarkleur en snit – iets om later eens verder uit te diepen.]

En zouden we ons haar moeten stylen als we het zo zouden laten doen?

De styling is eigenlijk heel gemakkelijk want na alle chemische processen om deze haarkleur te krijgen, is je haar vrij stug en pakt het goed. Je hoeft dus niet te werken aan de textuur. Om het te hydrateren zou ik er een paar druppeltjes droge olie in doen, zoals argan olie of olie op basis van vitamine E. Breng de olie over de hele lengte aan. En verder kun je met een krultang of steiltang de punten wat beweging geven. Veel meer valt er niet te doen. Het haar is vrij kort bij de oren en wat langer van voren.