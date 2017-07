Kapseltrends 2017. Copy the look. Edith Piaf kapsel met moderne twist

De meeste fashion modellen gaan op safe met lang haar op één lengte. Verder zijn er altijd wel een paar die de allerlaatste trend volgen, zoals de buzz cut op dit moment. Heel zelden zie je een model dat een heel eigen haarstijl heeft. Maar àls je er eentje met een aparte haarstijl spot, dan is het wel meteen de moeite waard. Zoals dit superschattige korte kapseltje van fashion model Rose Valentine.

Rose begon, zoals bijna elk model, haar modellencarrière met lang en krullend haar. Een nieuw modellenbureau stelde haar een nieuwe hair cut voor en dat werd een kort retro krullenkapseltje. Van een alledaags model met wapperende lange haren veranderde Rose Valentine in een typetje waar je wel twee keer naar kijken moet. Haar kapsel is pittig en vrouwelijk, en heel geschikt voor iedereen met van nature krullend haar.

We vroegen Pablo Robledo, International Hairstylist van Pantene, wat we onze kapper moeten zeggen als we dit kapseltje bij onszelf willen laten knippen. Pablo analyseerde Rose’s look voor ons:

Dit korte en natuurlijke kapsel heeft een zekere Edith Piaf stijl. Het is een spannende look die vooral geschikt is voor vrouwen met lef. Voor deze look is het belangrijk om de lokken aan de zijkanten wat langer te laten zodat ze je gezicht omlijsten en het heel vrouwelijk oogt.

Ook de styling is heel belangrijk. Om dit kapsel beweging te geven, kun je het beste een mousse gebruiken. Voor een langere duur spuit je er wat haarlak over. Verder is het heel belangrijk dat je je haar goed verzorgt. Vooral krullend haar heeft veel aandacht nodig. Gebruik met name vochtinbrengende producten. Pantene Pro-V 1 Minuut Wonder Ampul bijvoorbeeld geeft je haar direct een boost.

Overtuigd? Durf jij het aan?