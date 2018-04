Kapsels met zijscheiding. Voor deze trendy haarstijlen hoef je niet naar de kapper!

Een zijscheiding is niet nieuw, maar kan wél heel VERNIEUWEND werken. Je scheiding een paar centimeter naar links of naar recht verschuiven, maakt het verschil en geeft je een geheel nieuwe look zonder dat je ervoor naar de kapper moet. Het effect van een nieuwe scheiding is soms zelfs groter dan dat van een nieuwe haarcoupe!

Soms verplaatst de kapper je scheiding. Soms doe je het zelf, min of meer toevallig, omdat je haar op een dag anders valt en je het leuk vindt. Vaak staan we er niet bewust bij stil en volgen we de natuurlijke neiging van ons haar. Maar heb je even een momentje speel dan eens met je scheiding en verschuif ‘m.

Zijscheidingen zijn een trend

Zijscheidingen zijn dit seizoen een trend. De truc van een moderne zijscheiding is om ‘m scheef naar achteren toe te trekken. Bij je voorhoofd is de scheiding is minder diep dan naar achteren toe.

Zijscheidingen zijn veelzijdig

Zijscheidingen bieden nog veel meer variatie. Hoe lager je de scheiding maakt, hoe meer haar je aan de andere kant overhoudt. Dit haar kan je over je voorhoofd laten lopen. Dat geeft een heel zwoel effect. Een voorbeeld hiervan zijn de kapsels bij de fashion show van Max Mara.

Het haar aan de kant van de zijscheiding kun je heel strak wegtrekken, maar je kunt het ook deels achter je oor dragen en eens naar voren laten hangen. Voor een punk-chique effect verdeel je het haar aan de kant van de zijscheiding (dus daar waar je haar het minst vol is) in verschillende secties en maak je er kleine staartjes van zoals bij de fashion show van Atsushi Nakashima.

Je kunt je haar ook aan beide kanten met een wet look product en een fijne kam strak naar achteren trekken zoals bij Blumarine, of er een punkachtig rommeltje van maken zoals bij John Galliano. Daar verwerkten de hair stylisten losse haarlokken in een contrasterende kleur in de kapsels met zijscheiding van de modellen.

Een altijd-goed klassieker is een zijscheiding met een paardenstaart waarbij je het haar glad uit je gezicht naar achteren draagt, zoals we dat backstage bij Gabriele Colangelo in Milaan zagen.

