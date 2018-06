Kapsels. Opsteek kapsel met jaren ’40 twist. Dit kan jij ook!

Sommige kapsels zien er ingewikkeld uit maar zijn dat niet. Dat geldt ook voor het opsteek kapsel dat de Italiaanse hair stylist Paolo Soffiatti voor de fashion show van Au Jour Le Jour voor herfst en winter 2018 2019 creëerde. Wij stonden er met onze camera natuurlijk weer bovenop!

Backstage vertelde Paolo Soffiatti ons dat dit opsteek kapsel met twee rolletjes aan de zijkanten van het gezicht geïnspireerd is door de jaren ’40. Het kapsel heeft de vrij vierkante vorm die karakteristiek was voor die jaren. Om er een moderne draai aan te geven heeft Paolo de rolletjes niet al te symmetrisch gemaakt. ‘Het moet wel modern ogen!‘

De basis voor dit kapsel is een flinke hoeveelheid mousse. Hoeveel? Dit zie je in de video hierboven. Verdeel de mousse met een kam over je haar en föhn je haar dan lichtjes droog.

Vervolgens maak je een middenscheiding en draai je de lokken aan weerszijden van je gezicht – eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant – tot een rolletje. Paolo heeft ze vastgezet met elastiek maar dat is zelf niet zo gemakkelijk te doen. ‘Je kunt er ook een speldje voor gebruiken‘, adviseert hij. ‘Dat deden ze ook in de jaren ’80 toen dit jaren ’40 kapsel weer in de mode kwam.‘

Van achteren heeft Paolo het haar een beetje slag en beweging gegeven. Daarvoor bewerk je je haar met de krultang. Breng wat losse krullen in je haar en borstel ze los. Je haar moet er luchtig, gezond en glanzend uitzien.

Bekijk de video en foto’s maar eens. Je ziet het: een kind kan de was doen. Proberen dit kapsel!