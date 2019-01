Kapsels met pony’s 2019. Kapselfoto’s. Vind jouw kapsel

Er zijn ontelbare soorten pony’s: rechte en ronde pony’s, volle en zware pony’s, gelaagde pony’s, korte pony’s en lange pony’s. Je hebt zelfs brede en smalle pony’s al naar gelang je meer of minder van je gezicht wilt laten zien. En dan heb je nog asymmetrische pony’s, curtain bangs (de zogenaamde ‘gordijntjes’) en curly bangs.

Het standaardantwoord van kappers op de vraag welke pony’s in de mode zijn, is altijd: kies de pony die bij je gezicht past. Maar soms is dat antwoord een beetje een dooddoener. We willen toch allemaal weten wat de TRENDS zijn!

Pony haar voor lente zomer 2019: de micropony

Dat gaan we je nu vertellen. De grote favoriet voor lente en zomer 2019 is de micro pony. Eigenlijk was deze pony in 2018 al helemaal hot maar nu pas begint-ie tot het grote publiek door te dringen. Overigens is de micro pony geen nieuwigheid. Denk maar eens aan Audrey Hepburn!

De micro pony is superkort en reikt vaak nog niet eens halverwege het voorhoofd. Je draagt ‘m supersteil maar er mag ook wat beweging in zitten. De pony mag recht of rond zijn. Deze pony is op en top trendy, maar het is ook een pony die niet iedereen kan hebben omdat je wenkbrauwen en ogen erdoor geaccentueerd worden. Het is de vraag of je dat wilt.

Lange rechte pony’s

Behalve de micropony gaan we voor lente en zomer 2019 ook lange pony’s gezien. Deze pony’s zijn vrij breed, niet al te vol en zwaar, in het midden wat korter en richting de oren wat langer. Deze pony’s zijn zowel voor steil als krullend haar geschikt.

Heb je zin gekregen in een pony (wij wel!), lees dan ook: Wat je moet weten voordat je een pony laat knippen.

