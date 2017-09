Kapsels met pony blijven steeds maar weer terugkomen. Ook voor het komende seizoen is de pony een trend. Het leuke van pony’s is dat er zoveel stijlen zijn. Je kunt er zoveel verschillende kapsel look mee creëren.

Kapsels met pony. Zo eenvoudig is het niet!

De lengte van je pony bijvoorbeeld is heel belangrijk. Een superkorte pony is supertrendy maar niet iedereen even goed staan. Hetzelfde geldt voor een wenkbrauwlange pony. Het is dus heel belangrijk dat je goed met je kapper overlegt over de lengte van je pony.

Behalve de lengte zijn er ook andere aspecten die je met je haar stylist moet bespreken. Zo is het ook belangrijk dat je de breedte van je pony afstemt op de vorm van je gezicht. Hoe breder je pony hoe ‘opener’ je gezicht. Sommige pony’s beginnen bijna bij de oren!

Verder is er de kwestie van een volle pony of niet? Wil je ‘m uitgedund of supervol? Last but not least is er nog de vraag (die samenhangt met vol of niet) van recht of in laagjes, gerafeld of een beetje schuin?

Een pony laten knippen is misschien wel een van de meest ingrijpende dingen die je bij de kapper kunt laten doen! Bereid je er daarom goed op voor, bedenk goed wat je met een pony wilt bereiken – een jaren ’70 look, een alternatieve look, een klassieke look, een ‘gordijntje’ dat openvalt – en laat je vooral goed adviseren. Lees ook: Wat je moet weten voordat je een pony wilt laten knippen

Nog een laatste ding: iedereen kan een pony hebben. Het is onzin als men zegt dat jouw gezicht niet geschikt is voor een pony. Het komt allemaal aan op model dat je kiest.

Hieronder een aantal kapsels met pony. Kies jouw favoriet, print de foto’s uit en bel dan de kapper :-)

