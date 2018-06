Kapsels en haarcoupes 2018 2019. Vier je eigen haar. Vind je kapsel

Als je krullend haar hebt, wil je steil haar hebben. Als je steil haar hebt, wil je krullen. Zo gaat dat. Of beter: zo ging dat. Met behulp van krultangen en steiltangen, of erger nog, met permanenten en andere chemische behandelingen veranderden we de textuur van ons haar. Met deze praktijken is het (voorlopig) gedaan. ‘Vier je eigen haar, vier je eigen textuur, vind jouw eigen kapsel en haarstijl’ is de megatrend voor 2018, en ook voor 2019.

Dat bevestigde top hair stylist Anthony Turner backstage bij de fashion show van MSGM voor herfst en winter 2018 2019 weer eens. ‘Individualiteit staat dit seizoen hoog in het vaandel‘, vertelt Anthony. ‘De modellen voor deze show zijn allemaal Italiaans. Het zijn ‘gewone’ meisjes. Ze hebben allemaal aparte gezichten, en een heel eigen haarstijl. Sommige meisjes hebben krullen, anderen hebben steil haar, er is zelfs een meisje met een kort geschoren kapsel. Omdat we de persoonlijkheid van deze meisjes maximaal willen laten uitkomen, veranderen we hun haarstijl niet. We laten het haar heel natuurlijk.‘

Bekijk de foto’s en video. En trek je eigen conclusies. Hoe draag jij je haar? Ben je trouw gebleven aan je eigen textuur? Is het misschien tijd voor een natuurlijke(re) coupe of een haarsnit die je haar en je persoonlijkheid maximaal doet uitkomen? Bespreek het met je kapper. Wees trots op je haar, wees trots op jezelf.