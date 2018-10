Kapsels en kapelfoto’s. Vier kapsels met pony. Doe ideeën op!

De kapsels en haartrends zitten in een spannende fase. Er zit een ommezwaai aan te komen. Draaide het een paar jaar geleden nog allemaal om shags, laagjes en pony’s, nu gaan we weer terug naar kapsels op één lengte. Ook de pony is niet meer een must-have, maar gewoon een optie. Een pony hóeft niet (niets moet trouwens als het om modes gaat!), maar heb je er zin in of staat een pony je goed, dan ga je ervoor.

Backstage bij de Fashion Weeks voor herfst winter 2018 2019 zagen we dan ook opmerkelijk minder modellen met kapsels met een pony. Hadden ze een pony, dan werd die vaak nog weggestyled ook. Het was dan ook niet gemakkelijk om tussen onze Fashion Week foto’s kapselfoto’s van kapsels met pony’s te vinden. Maar een paar zaten er toch wel tussen, en wat bleek: ook de pony’s zijn tegenwoordig niet gelaagd, maar recht en bot, op één lengte geknipt.

Veel pony’s worden bovendien met korte kapsels gecombineerd. De lengte varieert van halverwege het voorhoofd tot over de wenkbrauwen.

Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens. Misschien dat je er zin in krijgt.