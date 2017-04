Kapsels. 5 Spannende manieren om lang haar los te dragen

Het is ongelooflijk op hoeveel manieren je lang haar los kunt dragen. Steil haar blijft een optie maar het is zeker niet de enige hair look voor lang haar. De trend op dit moment is (een beetje) ongekamd, dus niet al te geordend, maar daar moet je van houden. Daarnaast zien we ook ultrageraffineerde hoofden en klassieke looks. Bekijk de vijf kapsels hieronder maar eens.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Lang steil met licht gelaagde pony

Het meisje op de eerste foto zou zomaar het (eigentijdse) zusje van Jane Birkin kunnen zijn. Deze haarstijl is tijdloos en chic. De pony is niet al te zwaar en licht gelaagd geknipt. Het lange haar is steil geföhnd.

Met deze look kom je altijd goed weg. Het is een verzorgde look en eentje die ook iedereen begrijpt.

Wild en ongekamd. De Parisienne look

Franse vrouwen staan bekend om hun zogenaamd ongekamde haar. De bed hair look is hun signatuur en Caroline de Maigret (zie de foto hieronder) is er de ongekroonde testimonial van. Zelf verklaarde ze eens dat het soms aanvoelt als een octopus op haar hoofd. Maar ondertussen blijft ze haar haar wel zo dragen.

Deze hair look is geschikt voor zelfbewuste vrouwen die zich op hun gemak voelen met hun uiterlijk. Bovendien moet er tegenover zo’n wild hoofd wel een heel stijlvolle outfit staan!

P.S. Voor deze look behandel je je haar na het wassen met een droogshampoo of salt spray waarna je het met je vingers bewerkt.

Een onstuimige krullenbol

Heb je krullen dan is het advies: laat ze groeien. Krullen zijn op dit moment hot! Denk maar eens aan Imaan Hammam. Draag je krullen lang en ruig, maar verzorg ze wel goed. Beknibbel niet op de producten. Gebruik voedende en hydraterende producten en vermijd alcoholhoudende middeltjes (zo en zo niet goed voor je haar).

Een ‘followers’ look

Deze hair look zouden we een ‘followers look’ willen noemen. De haarkleur is trendy, de look is ultraverzorgd. Maar volgens de regels in de modewereld is dit een beetje teveel van het goede. Daar geldt namelijk nog altijd dat ‘stijl’ er niet al te dik bovenop mag liggen. Het moet er allemaal heel ongedwongen uitzien, alsof het je zo komt aanwaaien…

Het klassieke kappershoofd

Met deze haarstijl kan het niet misgaan. Het is een absolute klassieker. Het is zo’n kapsel dat je hebt als je het bij de kapper laat doen en om beweging en wat losse krul vraagt. Het is misschien geen supertrendy kapsel maar stijlvol en vrouwelijk is het wel. Heren houden hiervan!