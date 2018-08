Kapselfoto’s van korte dameskapsels voor herfst winter 2018 2019

Ben je benieuwd naar de korte dameskapsels voor herfst winter 2018 2019? Het nieuwe seizoen brengt ons weer frisse kapselideeën. Korte kapsels blijven daarin ook deze winter een hoofdrol spelen. Steeds meer modellen zetten de schaar in hun lange haar om over te stappen naar een vlotte, korte haarcoupe. Trendystyle ging backstage bij de Fashion Weeks en fotografeerde de korte dameskapsels die we daar zagen voor je zodat je een idee hebt van de allernieuwste haartrends op dit gebied.

Als we de korte kapsels voor het nieuwe winterseizoen vergelijken met de kapsels van vorig seizoen dan zien we vooral een verschil in de styling. Voor herfst winter 2018 2019 wordt het wat langere haar bovenop vaak naar voren gedragen zodat het als een heel korte rafelige pony over het voorhoofd ligt. Slechts in een enkel geval wordt de lengte opzij gestyled in een korte lok.

Opvallend is ook dat (top)modellen als Taja Feistner of Isabella Emmack blijven vasthouden aan hun korte kapsel. Vaak zie je dat modellen (en ook niet modellen) hun korte haar op den duur toch weer lang laten groeien. Waarschijnlijk bevalt het korte haar Taja en Isabella zo goed dat deze het kort blijven dragen. Taja houdt er wél van om van kleur te veranderen. Ze ging van platinablond naar diepdonkerbruin. Dat is het voordeel van kort haar. Je kunt er qua kleur heerlijk mee experimenteren.

Op deze kapselfoto’s is de achterkant van de kapsels niet te zien. In het algemeen is ook die in laagjes geknipt, maar niet opgeschoren. Taja draagt het soms wat langer in haar nek. Door het haar ook van achteren niet al te kort te knippen, blijft het kapsel een vrouwelijke uitstraling behouden.

Bekijk de kapselfoto’s. Misschien durf jij zo’n kort kapsel dit seizoen aan!

