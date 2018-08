Kapsel trends zomer 2019. Twee gemakkelijke zomer kapsels

Als we naar de Fashion Shows voor zomer 2019 kijken dan worden de kapsel trends zomer 2019 eigenlijk meteen duidelijk: we blijven op dezelfde weg van de afgelopen seizoenen doorgaan, de trend is natuurlijk en de textuur van je eigen haar staat centraal.

Dat was heel goed te zien bij de Fashion Show van Aalto in Milaan. In de show van de Finse ontwerper Tuomos Merikoski liepen modellen maar ook vrouwelijke, professionele atleten mee. Merikoski wilde hiermee het sportieve karakter (leggings, techno materialen, zwempakken) van de nieuwe Aalto-collectie onderstrepen. Alle meisjes op de catwalk hadden verzorgde, dynamische maar vooral natuurlijke kapsels. Hair stylist Paolo Soffiatti ontwierp twee verschillende soorten haarstijlen voor de show.

Natuurlijke kapsels: los haar en een los opsteek kapsel

Los haar met een natuurlijke textuur

De ene haarstijl is los haar met een natuurlijke textuur. Dit kapsel heeft Soffiatti met name op de meisjes met van nature krullend haar losgelaten. Het bijzondere is dat de Italiaanse hair stylist voor de styling van deze kapsels alleen WATER gebruikte, en dus geen haarstyling producten. Water is nog altijd het beste middel om de eigen textuur van je haar naar voren te halen.

Los opsteekkapsel

Het andere kapsel is een heel losse knot of een soort paardenstaart die een beetje om zichzelf is heen gedraaid en met een elastiek is vastgezet. Het haar piept er van onderen uit. Ook voor deze look gebruikte Soffiatti zo min mogelijk haarstyling producten. Föhn je haar mooi glad, maar houd je kapsel licht en luchtig. Kortom, heel natuurlijk!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens, misschien brengen ze je op nieuwe haar ideeën!

