Floor Kleyne is ‘hair obsessed‘. Iedereen in Nederland die ook maar een klein beetje hair obsessed is als zij, moet Floor kennen! Floor Kleyne weet alles van haartrends en kapsels. Ze weet ook alles van de mode en de catwalks. Sterker nog, ze legt op een unieke manier links tussen de mode en de haartrends. Dat levert super originele kapsel- en haarkleurideeën op waar wij altijd wild enthousiast van worden. Als wij met Floor gesproken hebben, willen we altijd direct een nieuw haarverfje of een nieuwe haarsnit. Je bent gewaarschuwd! Verder lezen is op eigen risico :-)

Floor Kleyne chef de cabin bij de Amsterdam Fashion Week

Het is alweer een tijdje geleden dat we Floor gesproken hebben. In de tussentijd heeft ze weer een heleboel spannende dingen gedaan: editorials, BN’ers knippen en kleuren, kapselconcepten uitdenken en de haarstyling voor fashion shows doen. Zo was ze afgelopen september chef de cabine voor een groot aantal shows bij de Amsterdam Fashion Week. Dit betekent dat zij degene was die samen met de designers de kapsels voor de catwalkshows bedacht en dat ze haar eigen team mocht samenstellen, en aanvoeren natuurlijk. ‘Het was the best of both worlds,’ zegt Floor. ‘Lekker op de thuisbasis met Nederlandse merkjes en heerlijk kapsels uitdenken. Ik wilde het echt heel leuk doen en heb van alles zitten uitpluizen om er superkapsels van te maken. Er was gelukkig genoeg ruimte om ook lekker gekke dingen te doen!’

Een complete haargids met supercoole kapselideeën en haartips

Natuurlijk willen we van Floor weten wat de haartrends en kapsels voor herfst winter 2018 2019 gaan doen. Hoe gaan we ons haar dragen? Heeft ze nog leuke, gekke en inspirerende haarideeën voor ons? ‘Jazeker!’ is het enthousiaste antwoord. ‘Een heleboel zelfs. Ik heb de trends weer een beetje onderverdeeld in categorieën’.

Hieronder vind je de eerste categorie haartrends met de veelbelovende naam ‘Sexy Bed Head‘. In de komende weken zullen we ook de andere categorieën die Floor heeft gemaakt publiceren. Bij elkaar vormen ze een supercoole haargids met haarideeën die je de winter – en Feestdagen! – absoluut gaan doorhelpen. Om kapselideeën zul je na het doornemen van deze haargids niet meer verlegen zitten! Dankzij Floor.

Sexy Bed Head. Losse dansende krullen en satijnen gloedjes

‘De eerste categorie die me opviel, heb ik in mijn hoofd ‘Sexy Bed Head’ genoemd en slaat op al die lekker losse en bewegende krullen die tegenwoordig weer cool zijn. Ik heb daar zelf tijdens de Amsterdam Fashion Week ook veel voor gekozen. Losse en bewegende krullen lenen zich perfect voor de catwalk omdat ze altijd een beetje dansen als de modellen lopen. Dat is heel tof.’

‘Toen ik in 2009, 2010 mijn eerste shows deed, moest ik gewoon veertig keer hetzelfde meisje maken. Bijvoorbeeld bij Gucci had je zo’n wave, en dan moesten alle meisjes die wave, ook meiden die van zichzelf een prachtige Afro hadden. Hun haar moest dan eerst helemaal gesteiltangd worden, en dan moesten er extensions in. Maar nu wordt iemand met prachtige krullen bijna zelfs een soort van muze of inspiratie voor anderen.’

‘Krul dus, veel dansende krul! Ik heb deze haartrend ‘Sexy Bed Head’ genoemd omdat ik qua kleur een beetje moest denken aan beddengoed, dat satijnen beddengoed wat dan een beetje zo’n blush kleur heeft. Van die zachte tinten. Dat alles bij elkaar vond ik wel bij dit sausje passen. Je kent het wel, dat sexy gevoel als je op een zaterdagochtend wakker wordt, je had gisterenavond een feestje en toen zat je haar heel volumineus en in de nacht is het een beetje ruiger en wilder geworden. Het zit niet meer zo netjes. Bij zo’n look sluit de kleur van je dekbed mooi aan. Zo zie ik dat een beetje voor me. Praktisch gezien kan je het vertalen naar een ‘nonchalant blond‘ met een bedroom gloedje. Denk dan aan een beetje grey-ish, een beetje blush of zelf een beetje kitsch. De overkoepelende naam die je er veel voor ziet, is ‘glowsy‘. Er zit een soort glansje over je haar.’

‘Qua look heb ik het hier dus over lekker grote krullen, die dus heel nonchalant zijn. Je ziet het ook bij blonde meiden. Dat vind ik ook heel grappig. Ik heb dit soort krullen zelf ook voor een Nederlands merkje gedaan en ik zag dat Vogue het online die ‘Mariah Carey jaren ’90 krullen’ heeft genoemd. Dat was wel grappig want die vibe had ik ook precies in mijn hoofd toen ik het maakte. Ik weet nog dat Mariah Carey altijd zo’n klein zwart jurkje droeg en dan had ze van die hele kleine uitgefladderde krullen. Ik vond Mariah Carey krullen er dus ook wel goed bij passen. Lekker veel volume dus, niet alleen voor lang haar. Ik vind deze look ook heel leuk als je zo’n soort shaggy hair cut hebt, met een pony bijvoorbeeld of zelfs een beetje met een matje. Dan zijn krullen ook heel leuk. Ik denk dan ook een beetje aan het Engelse topmodel Edie Campbell. Deze ‘Sexy Bed Head’ vibe past echt bij Eddie vooral als ze krullen draagt. Het heeft een beetje een jaren ’80 sfeer. Dus lekker veel volume, messy, misschien een randje rock ’n roll erbij, en dan net even een gek gloedje over je haar heen, zou ik zeggen.’

Hoe krijgen we zo’n mooi bedroom gloedje?

‘Zo’n gloedje is gemakkelijker dan ooit. De laatste tijd is kleuren echt helemaal mijn ding geworden. Ik doe het eigenlijk allemaal zonder mijn haar te beschadigen, namelijk óf met een shampoo met een kleurtje óf met een conditioner met een kleurtje. En als je dat dan te spannend vindt, want soms zijn het best wel heftig gepigmenteerde shampoos, dan doe je gewoon een druppeltje gekleurde shampoo bij je gewone shampoo. Zo doe ik het bij mijn kids ook. Die hoeven natuurlijk niet per se heftig maar die vinden het wel grappig om zonder dat hun haar beschadigd wordt een gek kleurtje te hebben. Dan doe je zo’n druppeltje bij de crèmespoeling of conditioner, en hopsakee, je hebt een bedroom gloedje!’

‘Alle kappersmerken hebben nu van die kleurshampoos en kleurconditioners die niet beschadigen. Je wordt er echt mee doodgegooid. Als het een shampoo of conditioner is, zit er vaak ook geen ammonia of waterstofperoxide in en dan is het ook niet zo heftig voor je haar. Het is wel even belangrijk om te bekijken of het niet een spoeling is, want dan kom je wel in een andere categorie terecht. Dus als je een niet te heftig kleurtje wil, dan kun je het beste bij de kleurshampoos of kleurconditioners kijken.’

Het wordt weer krullen maken dus. Haal de krulspelden en krultang maar weer tevoorschijn. En vergeet niet om je haar van tevoren even een mooi gloedje mee te geven. Op naar een up-to-date look! Op naar een nieuwe jij voor herfst winter 2018 2019!

Met dank aan Floor Kleyne, @floorkleyne. Floor Kleyne wordt vertegenwoordigd door HOUSE LOUIS