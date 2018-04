Kapsel trends. Dit korte kapsel is waanzinnig snoezig!

Soms zie je van die korte kapsels die gewoon PERFECT zijn. Ze brengen je in de verleiding om je zelf ook zoiets te laten aanmeten. Dit korte kapsel is er zo’n eentje. Is het niet beeldig? Wij waren er op slag verliefd op en fotografeerden het arme kind (model backstage bij de Fashion Weeks) van alle kanten om jullie (en misschien ook onszelf) genoeg foto kapsels voor de kapper mee te geven.

Waarom een kort kapsel?

Eerst even iets over dit soort korte kapsels in het algemeen. Ze zijn superhandig omdat:

je haar altijd goed zit. Een bad hair day is er niet bij. je haar gewoon niet kan verregenen. De wind kan er ook niets mee! je nauwelijks haarproducten nodig hebt. je je haar als je wilt iedere dag kunt wassen en daar ben je geen tijd aan kwijt. Dit soort wash & go kapsels zijn fantastisch als je veel sport. je niet hoeft te stylen. je haar er supergezond bij blijft. je kapsel een sieraad, een pittig accessoire wordt dat je gezicht als het ware ‘kleedt’ en beter doet uitkomen.

Kort kapsel

In dit kapsel zit maar weinig lengteverschil. Het opspringende kruintje bovenop is een must, want juist dat maakt dit korte kapsel zo super cute! Vraag je kapper ernaar. Verder maken die paar lokjes op het voorhoofd het kapsel vrouwelijk. Ook is heel mooi om de oren heen geknipt wat het kapsel best lieflijk maakt en iets vertederends geeft. In de nek is het haar kort.

Vorm gezicht

Tips: Dit kapsel vraagt om een vrij regelmatig gezicht en een mooie nek. Heb je een lang of mager gezicht houdt het haar aan de zijkanten dan wat langer. Heb je een rond gezicht, ga dan voor een wat langere bovenkant en wat kortere zijkanten.