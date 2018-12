Kapsel trends 2019. Zo zien de halflange kapsels voor lente zomer 2019 eruit

Halflang haar is al een tijdje een trend, en deze trend blijven we voor lente en zomer 2019 zien. Bobkapsels zijn hot. De kapseltrends laten rechte, botte bobjes zien die met een middenscheiding worden gedragen. De meest gangbare lengte is de kaaklengte of net even daaronder.

Een korte, rechte bob is heel eenvoudig te knippen en te dragen. Hoe simpel ook, dit kapsel is cool en superchic. Je föhnt je haar steil en duwt de korte haarlokken dan achter je oren. Het is dé hair look voor zomer 2019.

Heb je zin in wat meer beweging, dan kun je je haar krullen of het een nonchalante wet look meegeven. Voor een stijlvolle party look kun je het haar ook met gel naar achteren kammen.

Voel je niets voor zo’n recht-toe-recht-aan kapsel dat je gezicht vrijlaat (niet iedereen vindt dat fijn), dan kun je gaan voor een gelaagde variant en een pony, zoals topmodel Edie Campbell. Zie de laatste foto.