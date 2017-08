Kapsel trends 2017. Kort kapsel met rechte pony en jaren ’20 twist

Het najaar is altijd een ideaal seizoen voor een nieuw kapsel. Het voelt goed om een nieuw seizoen met een nieuwe look te beginnen. Voel jij het al kriebelen? Wij hebben weer een superidee voor je rechtstreeks van de catwalks. Dit keer is het het nieuwe korte kapsel van topmodel Irina Kravchenko.

Irina Kravchenko begon haar carrière, zoals zoveel modellen, met klassiek lang haar waar ze later variatie in begon te brengen door met haarkleuren, laagjes en vooral ook pony’s te spelen. Vooral rechte pony’s zijn Irina’s ding. In de loop van haar carrière heeft ze die in ongeveer alle lengtes gehad: van superkort tot bijna in de ogen.

Het kapsel waarmee ze zich de afgelopen Fashion Week presenteerde was echter compleet anders. De lange lokken waren verdwenen (lees ook: ‘Van lang naar kort haar‘). De rechte pony was er nog, maar voor de rest was haar haar was in een kort kapsel, tot op de oren, met jaren ’20 twist geknipt. De haarcoupe is vrij rond, bot en niet gelaagd. De pony is eveneens bot en lichtjes naar binnen geknipt. Dit retro kapseltje maakt van iedereen direct – zoals dat heet – een ‘type’.

Het leuke van zo’n kort kapsel is dat het geen eindpunt maar juist een begin (een nieuw begin voor een nieuw seizoen!) is want dit kapsel brengt je – naar mate je haar groeit – weer op heel veel andere ideeën. Je kunt nu eens voor een wat langere pony gaan, dan weer eens voor een superkorte pony. En een kleine variatie in de lengte kan compleet het verschil maken (terwijl het bij lang haar nauwelijks opvalt of je haar een centimeter gegroeid is of niet).

😄😘 A post shared by Irina Kravchenko (@iriska_kravchenko) on Aug 14, 2017 at 4:17pm PDT

Irina zelf heeft haar haar inmiddels alweer een beetje laten groeien. Ze heeft nog steeds dezelfde pony maar aan de zijkanten en in de nek is het langer en zit er meer beweging in waardoor het kapsel eerder een jaren ’70 in plaats van jaren ’20 uitstraling heeft. Zo zie je hoe een kort kapsel in korte tijd kan evolueren.

Dit kapel is zeker niet voor iedereen weggelegd, of misschien toch ook wel. Het zou leuk zijn als we eens wat meer zouden durven! Het fijne is ook dat haar weer aangroeit (maar dat dus je al :-)) dus het risico dat je neemt is vrij beperkt.