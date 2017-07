Kapsel trends 2017. Deze Jim Morrison hair style is stoer en sexy tegelijk

De hair style van Jim Morrison, legendarische rocker, wordt tot op de dag van vandaag nagedaan. Deze hair look is stoer maar tegelijkertijd sexy en is ook voor dames verrassend flatterend. Een goed voorbeeld hiervan is het Braziliaanse model Leila Zandonai. Haar kapsel is geïnspireerd op Morrisons hair look maar dan wel met een jaren 2017 twist. Het haar is halflang, heeft veel volume, een vrij lange pony en wordt als een soort helm rond het hoofd gedragen.

Dit kapsel is het meest geschikt voor krullend haar of haar met een natuurlijke slag. Krult je haar van nature sterk, dan zul je er niet zoveel aan hoeven doen. Heeft je haar alleen wat slag, dan zul je krul en beweging met haarstylingsproducten moeten creëren.

We vroegen Pablo Robledo, International Hairstylist di Pantene, om advies. ‘Dit kapsel in Morrison stijl is een trend. Er zit niet alleen beweging in het haar rond het hoofd maar ook in de pony. Voor de styling zou ik een mousse gebruiken (bijvoorbeeld Pantene Volume Body Boosting Mousse) en het haar dan opdrogen met een diffuser om de krul of slag te accentueren en het haar flink wat beweging te geven. Voor deze nonchalante look laat je ook je pony lekker ongedwongen en krullend.’

Et voilà! Dit kapsel is modern en natuurlijk supercool voor zomer festivals en rock concerten. Maar het staat ook verrassend mooi en zelfs chic bij een vrouwelijk jurkje of een geklede avondjurk. Zoals altijd creëer je de meest geslaagde looks door met contrasten te spelen. Dit kapsel biedt je er alle gelegenheid toe. En wordt die helm om je hoofd je even teveel, dan kun je je haar altijd nog opsteken in een supervrouwelijk kapseltje.