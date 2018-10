Heb je lang haar en ben je op zoek naar kapsel ideeën voor het komende seizoen? We haalden de backstage foto’s voor herfst winter 2018 2019 erbij en gingen op zoek naar de hotste haarstyling trends voor lang, los haar voor het komende seizoen. Een paar haartrends springen direct in het oog:

1. Een middenscheiding

Veel modellen op de catwalks voor herfst winter 2018 2019 droegen hun haar in een middenscheiding. Op zich is dit niets bijzonders, maar als je je haar standaard in een zijscheiding draagt, kan dit het moment zijn om weer eens met een middenscheiding te experimenteren!

2. Supersteil haar

Supersteil haar is de afgelopen jaren een beetje op de achtergrond geraakt maar is dit seizoen weer terug. En dat is wel zo fijn want met supersteil haar kan het eigenlijk nooit echt fout gaan. Het ziet er altijd netjes en verzorgd uit. Natuurlijk is het even goed stylen met de steiltang of föhn maar dan zit je haar ook echt perfect. Deze haarstijl is ook heel geschikt voor de Feesten. Het is de trend om er een mooi glansproduct overheen te doen zodat je haar gezond en feestelijk oogt.

3. Golvend haar en bed hair looks

Hair looks met een natuurlijke slag of zachte golfbewegingen doen dit seizoen ook weer mee. De meest eenvoudige manier om zo’n kapsel te bewerkstelligen is vochtig haar vlechten en het, als het droog is, uithalen. Wederom: niets nieuws onder de zon! N.B. een goede haarverzorging is van uiterst belangrijk. Je haar moet er gezond en goed doorvoed uitzien.

Bed hair looks, dus looks waarbij het haar gewild slordig zit, zijn ook en vogue maar worden niet altijd door je omgeving begrepen. Je moet zo’n verder ook wel kunnen hebben. Ga je voor zo’n look dan moet je kleding bovendien onberispelijk zijn!

4. Los haar met quiffe/kuif

De hair stylists schepten er voor herfst winter 2018 2019 een zeker genoegen in om met de voorste haarlokken te spelen. Ze draaiden ze tot een kleine slordige knot of een soort quiffe die ze net boven het voorhoofd vastzetten met schuifspeldjes. Of ze maakten er een keurig kuifje van. Backstage bij John Richmond werd de haarlokken zelfs zo rond het hoofd gedrapeerd dat ze tezamen een soort ‘haarband’ vormden. Bekijk de kapsel foto’s maar eens.

5. Wet looks

Voor herfst winter 2018 2019 gaan we ook weer, zoals dat zo mooi heet, met ‘texturen’ spelen. Wet look kapsels komen terug. Je mag de haarproductjes weer op het haar zien liggen. Glans en mat wisselen elkaar af (in één en hetzelfde kapsel). Een vrij extreem kapsel zagen we bij Max Mara. Het haar bovenop was vrij warrig en deed een beetje aan opgeschoonde dreadlocks denken. De lange lokken waren daarentegen heel plat gestyled.

6. Retro kapsels

Kappershoofden komen dit seizoen ook weer in de mode. We bedoelen hiermee kapsels die er heel gestyled en bewerkt uitzien. Hiermee komen we ook weer bij de retro haarstijlen: kapsels met beeldige krullen of een mooie, gecontroleerde slag. En… last but not least… fingerwaves!