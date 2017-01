Kapsel idee. Een lage zijscheiding is hip

Een lage zijscheiding is gewoonweg supercool. Het is een nonchalante manier om je haar te stylen. Het is zelfs een beetje een androgyne, een beetje mannelijke look. Als je even niet weet hoe je je haar moet doen, dan is dit een snelle en eenvoudige oplossing om je look luister bij te zetten.



Het voordeel van een lage zijscheiding is dat je aan een kant van je gezicht een vrij volle lok overhoudt die je heel zwoel over je voorhoofd naar de andere kant kunt brengen. De eenvoudigste manier om de lok te draperen zoals je dat wilt, is door hem vast te zetten met een schuifspeldje.

Het haar aan de zijkanten kun je strak tegen je hoofd stylen (met föhn en lak). De haar stylisten bij de shows zetten het altijd ook nog even vast met speldjes (en een stukje papier om afdrukken van de speldjes te voorkomen) om het haar in de gewenste richting te dwingen. Haal de speldjes pas uit als je helemaal klaar bent om op stap te gaan.

Een kapsel met een lage zijscheiding kun je afmaken met een lage paardenstaart. Je kunt je haar ook los laten hangen of slechts enkele zijlokken naar achteren brengen en ze daar op een creatieve manier vastzetten. Het voordeel van een paardenstaart of het vastzetten van de lokken achter op je hoofd is dat je het hoofd bovenop je hoofd kunt laten opbollen. Dat staat altijd erg leuk.

Bekijk de foto’s en interpreteer de look op je eigen manier.