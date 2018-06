Vind de juiste spijkerbroek voor jouw figuur. 8 Tips

Iedereen weet hoe moeilijk het is om de perfecte spijkerbroek (als die al bestaat) te vinden. Een spijkerbroek moet je figuur beter doen uitkomen. De broek moet schoonheidsfoutjes verdoezelen en sterke punten accentueren. Kortom, de perfecte spijkerbroek moet een woow-effect hebben en emoties oproepen die zich maar moeilijk in regels laten samenvatten. Wij proberen het toch. Dit zijn onze vuistregels voor de perfecte spijkerbroek voor jouw figuur:

De juiste spijkerbroek voor jouw figuur

1. Korte benen

Heb je korte benen, ga dan voor een spijkerbroek met een hoge taille en lange pijpen. Met laarzen of schoenen met hoge hakken voeg je nog wat extra centimeters aan je benen toe. Zorg ervoor dat de pijpen van je broek je hakken afdekken en bijna de grond raken.

2. Magere benen

Magere benen vormen op zich geen probleem maar wil je wat voller lijken, vermijd dan skinny jeans. Wijdere modellen verdoezelen spillebenen maar als je erg mager bent kun je er gemakkelijk in ‘verdrinken’ waardoor je nog dunner lijkt. In dat geval kun je beter voor een ‘carrot cut’ kiezen: een spijkerbroek die mooi aansluit rond de taille, niet al te strak rond je dijen zit en rond enkels smaller toeloopt (een wortel vorm dus).

3. Tip voor langere en slankere benen

Voor langere en slankere benen ga je voor een boot cut model. Dit model zit vrij strak rond de heupen en dijen en wordt wat wijder vanaf de knieën (zodat je er laarzen, boots, onder kunt dragen, want dat is het idee achter de boot cut).

4. Geen platte buik

Als je geen platte buik hebt, kun je beter voor een wat hogere taille – net onder je navel – gaan die je buik afdekt. Zo houd je vetrolletjes binnen boord.

5. Volle heupen en dijen

Als je heupen en dijen vol zijn dan gaat het er vooral om je silhouet in balans te brengen. Vermijd daarom broeken die richting je enkels smal toelopen. Geef de voorkeur aan spijkerbroeken met rechte of licht uitlopende pijpen. Volume rond je onderbenen en enkels brengen je heupen en dijen in evenwicht.

6. Een smalle taille

Een wespentaille is een sterk punt dat je zeker moet accentueren, ongeacht de rest van je figuur. Ga voor broeken met een hoge taille die mooi aansluit en draag er korte truitjes op om je taille maximaal uit te laten komen. Je kunt ook voor (dunne) blouses of T-shirts gaan die je IN je broek draagt. Hoe het model spijkerbroek er verder uitziet, hangt af van de rest van je figuur.

7. Een tip voor elk vrouw: de mom jeans

Er is één spijkerbroek waar iedere vrouw goed mee wegkomt en dat is de mom jeans (niet voor niets heet deze broek zo). Dit jaren ’90 model met hoge taille valt wat ruimer rond de billen en benen en verdoezelt daardoor vetrolletjes en kilootjes teveel.

8. De goede maat

Vanzelfsprekend ga je voor de goede maat spijkerbroek. Houd er wel rekening mee dat spijkerbroeken na een paar keer wassen wijder worden. Koop de broek dus wat strakker (hij moet natuurlijk wel dicht kunnen). Klik hier om onze 10 spijkerbroeken trucjes te lezen.

9. Let op de zakken

Let ook op de zakken. Zakken in een lichtere kleur of met horizontale fantasieën accentueren je heupen. Wil je dat liever niet, ga dan liever voor lagere zakken en vermijd decoraties en kleurverschillen.

N.B. De meest slank afkledende spijkerbroek heeft géén zakken, zoals de broek op de foto boven dit artikel.

Succes met shoppen!

