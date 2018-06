Jhonattan Burjack. Dit sexy topmodel moet je kennen!

Jhonattan Burjack is sexy, stoer en onweerstaanbaar! In twee jaar tijd schopte deze jongen het tot topmodel. Sinds de dag dat zijn vriendin, een model, hem bij een modellenbureau introduceerde, is er veel veranderd in het leven van deze jonge Braziliaan. Jhonattan Burjack liep de catwalks voor de bekendste modehuizen waaronder Giorgio Armani en Dolce & Gabbana en schitterde onder meer op de cover van Vogue Japan.

Wij leerden Jhonattan backstage bij de fashion show van Moschino kennen. Ik herinner me deze eerste ontmoeting als de dag van gisteren. Het was het moment van line-up (de modellen werden in de volgorde van exits voor de show opgesteld) en ik liep de rij langs om de gezichten te fotograferen. De modellen, jongens en meisjes, keken verveeld en zonder enige expressie in de camera totdat… ik mijn lens op Jhonattan richtte. Hij lachte naar me met een open blik en na een paar shots stelde hij zich voor.

De combinatie van een open, charmante manier van doen en een uiterlijk als dat van Jhonattan is onweerstaanbaar. Geen wonder dat de modeontwerpers hem keer op keer weer boeken en dat dit model prat mag gaan op een enorme fanbase! Met zijn afgetrainde lijf met stoere abs, zijn sterke kaaklijn, zijn vorsende maar warme blik met daarboven twee brede wenkbrauwen steelt deze sensuele Braziliaan ieders hart.

Jhonattan verhuisde van Brazilië naar Londen en vervolgens naar New York waar hij momenteel acteerlessen volgt. De afgelopen week was hij in Milaan voor de Milan Fashion Week waar wij hem backstage bij de fashion show van Frankie Morello tegen het lijf liepen. Met bleekblauwe en uitdrukkingsloze ogen staarde hij ons aan… maar dat was te wijten aan contactlenzen die hij voor de show moest dragen. Het weerzien was hartelijk – we kregen een warme omhelzing. Het leek ons een goed moment om Jhonattan ook aan jullie voor te stellen met een kort video interview waarin we het topmodel hebben gevraagd om iets meer over zichzelf te vertellen.

Overigens hoorde ik zojuist op de Italiaanse radio dat Giorgio Armani na afloop van zijn fashion show van gisteren heeft verklaard dat de man van nu ‘sensuale e gentile‘ (sensueel en vriendelijk) moet zijn. Geen wonder dat Jhona keer op keer weer deel uitmaakt van de cast van de Italiaanse Maestro.

Geniet van de video en foto’s. Iemand als Jhonattan kom je niet elke dag tegen!

Door: Charlotte Mesman