Jeans trends herfst winter 2018 2019. Met deze spijkerbroeken ben je cool!

De jeans trends herfst winter 2018 2019 laten een heel gevarieerd beeld zien. Het lijkt wel of de modeontwerpers alle spijkerbroeken trends van de afgelopen seizoenen op één hoop hebben gegooid. Qua jeans gaan we in winter 2018 2019 werkelijk van alles zien. We lichten een paar opvallende spijkerbroeken trends voor je uit.

Skinny jeans zijn terug!

De skinny jeans is terug (als’ie ooit al is weggeweest!). Skinny jeans zagen we een tijd lang niet meer op de catwalks maar nu dook’ie weer op, vooral bij Saint Laurent, en wel in een coole zwarte versie die de enkel vrijlaat. Ook op de catwalk van Roberto Cavalli zagen we skinny jeans voorbij huppelen, daar in het blauw met bleekvlekken en slijtplekken.

Witte spijkerbroeken

Isabel Marant gooide het over een andere boeg. Zij ging voor herfst winter 2018 2019 voor witte (!) spijkerbroeken in jaren ’80 stijl, dus met van die hoge, ruime tailles en brede ceintuurs die je stoer rond je middel snoert.

Mom jeans

Voor de liefhebbers van de mom jeans – de spijkerbroek die de naam heeft als beste af te kleden – hebben we goed nieuws: ook dit model spijkerbroek doet herfst winter 2018 2019 nog helemaal mee. We zagen ‘m onder meer bij Paul & Joe en bij Philosophy by Lorenzo Serafini. Bij de laatste werden de jeans IN korte enkellaarsjes gedragen.

Spijkerbroek met spijkerblouse

De combinatie spijkerbroek met spijkerblouse is opnieuw populair. Het is een stijlvolle en perfecte basis voor een trendy winterjas (met boxy schouders, zoals dat dit winterseizoen de trend is). We zagen spijker op spijker bij Stella McCartney en wederom bij Philosophy. Bij Sacai zagen we vrij smal gesneden spijkerbroeken met korte spijkerjacks. In de lijn van deze ‘double jeans’ trend liggen de overalls in spijkergoed die we dit winterseizoen ook weer gaan zien.

Vintage looks met scheuren en gaten

Mocht je je hart verpand hebben aan spijkerbroeken met gaten en vintage, dan kom je ook voor herfst winter 2018 2019 weer aan je trekken. Het is een trend die steeds maar weer blijft terugkomen. Dit geldt overigens ook voor jeans met patchwork.

Spijkerbroek met aangerimpelde boorden

Een model spijkerbroek dat we deze winter ook weer gaan zien, is de spijkerbroek met aangerimpelde taille en broekspijpen. Deze broek in ‘jogging’ stijl is heerlijk relaxed in het dragen. Bij Lacoste zagen we ‘m in het grijs. Zoals je ziet, mag dit seizoen qua kleur én model werkelijk alles!

