Jeans trends 2018. Versiersels en de 3x jeans formule

Spijkergoed blijft een trend. Het zal je niets verbazen. Ook op de catwalks voor lente en zomer 2018 zagen we weer veel én inspirerende denim voorbijkomen. Vorig jaar gingen de modeontwerpers en masse voor versieringen met parels. Die rage (die overigens nooit echt is aangeslagen) is inmiddels weer voorbij. Het spijkergoed voor lente en zomer 2018 is enerzijds rijkelijk versierd (maar dan niet met parels) en anderzijds ook best ingetogen en draagbaar.

Jeans trends 2018. Rijkelijk versierd

Geen of in ieder geval minder parels dus, maar wel een heleboel andere dingen. Het spijkergoed voor zomer 2018 komt met romantische bloemen en kant, met opschriften, met borduursels en opstiksels, met strass en kristallen. Verder blijft de vintage look met scheuren en gaten een trend.

Jeans trends 2018. De 3x jeans formule

Ook dit seizoen duikt de ‘total look’ weer op: we dragen spijkergoed op spijkergoed. Vooral Philipp Plein ging voor deze denim-on-denim look. De modeontwerper kon het niet laten om niet alleen broeken, bloezen en jacks in spijkergoed uit te voeren maar liet ook pittige hoge laarzen in het blauwe goedje vervaardigen. Ook Givenchy ging voor de formule jeans+jeans+jeans, dus 3x jeans. Op die catwalk zagen we een model in een minirok met spijkerbloes en spijkerjack voorbij huppelen.

Jeans trends 2018. Overalls en tailleurs in denim

Het spijkergoed voor dit seizoen is niet alleen hip, jong en wild, maar ook ingetogen, eenvoudig en chic. Een voorbeeld daarvan het tailleur bij Trussardi met kokerrok en blazer. Nederlands model Luna Bijl showt het pakje met een beha, maar daar kun je natuurlijk iets anders voor in de plaats kiezen. Een spijkerblouse misschien, om er de 3x jeans formule nog maar eens op los te laten! Heel mooi zijn ook de overalls in denim. Eenvoudig met een enkel detail of een bijzondere wash zoals de ‘groen uitgeslagen’ overall bij Stella McCartney. Ook zwarte denim is deze zomer weer hot.

Jeans trends 2018. Spijkerbroeken met hoge taille

Op dit punt vraag je je natuurlijk af wat de spijkerbroeken gaan doen? Eigenlijk nemen we alle trends van de vorige seizoenen mee: van de mom tot de seventies, van de skinny tot de oversize jeans. Donker, licht, effen en met vintage look. Maar één rode draad zien we wél en dat is een hoge taille.

Bekijk de foto’s van de catwalks en doe inspiratie op voor jouw jeans look voor lente en zomer 2018.

