Je haar in de zomer. 10 tips om het mooi te houden

De zomer (zon, zee en zout) kan een ware aanslag op je haar vormen. Natuurlijk is het heerlijk om je te laten gaan en de verzorging van je lichaam en je haar even op een laag pitje te zetten. Maar soms, en vooral als het om je haar gaat, komt je dat duur te staan.

Door TRENDYSTYLE

Dus… zorg ervoor dat je deze zomer met mooi zomerhaar doorkomt. Het zou zonde zijn om deze tips in de wind te slaan!)

Tip 1. Vermijd agressieve behandelingen voordat je op vakantie gaat. En ben je van plan om thuis te blijven maar wel heerlijk de zon in te gaan, stel verven en permanenten dan even uit.

Tip 2. Kun je niet zonder verven, vraag je kapper dan om een mild product te gebruiken. Er zijn ook kleuringen die een beschermend laagje om je haar vormen. Bespreek de kleurspecialist wat het beste voor je haar is en geef daarbij duidelijk aan dat je de zon ingaat.

Tip 3. Investeer deze zomer in de kwaliteit van je shampoo en balsem. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: de beste producten vind je in de kapsalon.

Tip 4. Bescherm je haar als je de zon ingaat altijd een beschermend product met een UV-filter. Er bestaan tegenwoordig ook shampoos en maskers met UV-filter die je haar in het dagelijks leven beschermen (als je niet met een vette olie met UV-filter in je haar ten tonele kunt verschijnen).

Tip 5. Spoel je haar na een duik in de zee of in het zwembad goed uit en bescherm het daarna direct weer met een product met uv-filter.

Tip 6. Ook al gebruik je beschermende producten, toch is het raadzaam om altijd een hoed of sjaaltje bij je te hebben om je haar op de heetste uren van de dag tegen de zon te beschermen.

Tip 7. De zomer is hét seizoen om dode punten eens goed te lijf te gaan. Laat je haar wat korter knippen dan gewoonlijk om de gespleten punten rigoureus te verwijderen. Je haar groeit toch snel weer aan en in de zomer is een wat kortere coupe wel zo lekker (en handig).

Tip 8. Vergeet niet om je haar tenminste één keer per week met een voedend of herstellend masker te behandelen.

Tip 9. Laat de föhn deze vakantie thuis en laat je haar aan de warme zomerlucht (maar niet in de zon) drogen.

Tip 10. Eenmaal terug van vakantie kan het een goed idee zijn om een afspraak met je kapper (of een haarspecialist) te maken om de gezondheid van je haar en hoofdhuid te laten controleren. Op basis daarvan kun je de verdere behandeling van je haar bespreken.