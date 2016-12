Japanse ‘raindrop cake’. Een culinaire uitdaging (zonder calorieën)

Stel je eens voor dat je je gasten een grote waterdruppel op een bordje voorzet. Dat ziet er enorm suggestief uit! Alleen Japanners hadden zo’n minimalistisch en stijlvol dessert kunnen bedenken.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

De officiële naam is ‘Mizu Shingen Mochi’. De waterdruppel, in het Engels wel ‘raindropcake’ bestaat uit het overgrote deel uit water dat gebonden wordt door agar agar poeder. Dat is een plantaardig bindmiddel met ongeveer dezelfde culinaire functie als gelatine. Japanners serveren de cake met sojabonensaus en bruinesuikersiroop in een soort ‘bootje’. De delicatesse moet je binnen 30 minuten tot een uur na het uit de ijskast halen opeten want anders verandert je cake in een plasje water.

De bereiding is heel simpel. Je bent in 5 minuten klaar. Maar de moeilijkheid zit ‘m in de verhouding bronwater/agar agar poeder. Op internet wordt hier wel wat geheimzinnig over gedaan, alsof men het geheim van de kristalheldere waterdruppelcake niet wil prijsgeven.

Ik kocht een ‘druppel’ in een Japanse delicatessenzaak en ging toen de culinaire uitdaging aan om zelf ook heldere ‘druppels’ te maken. De eerste keren waren mijn creaties net ondoorzichtige melkwitte stuiterballen. De verhouding 300ml/10 gram agar agar die ik op internet had gelezen was verre van ideaal. Daarna ben ik de hoeveelheid agar agar gaan verminderen. Een keer vielen de druppels ook na een paar uur ijskast direct uiteen in water.

Maar uiteindelijk (na 6 keer!) is het gelukt om met 3 tot 4 gram agar agar (en 300ml water) redelijk heldere druppels te maken die ik triomfantelijk serveerde. Niet met de Japanse garnering maar met een bosbessensausje en sesamzaadjes. Met zo’n neutrale smaak als die van deze watercake kun je natuurlijk van alles combineren.

Een andere challenge zit ‘m ook nog even in het vinden van de juiste vormpjes. Ik kocht ronde siliconen ijsvormpjes en die zijn op zich prima. Maar eigenlijk ging het nog beter met de ronde plastic dekseltjes van cupcakevormpjes. Ik gebruikte het dekseltje als vormpje en het vormpje zelf als houdertje. Er zijn natuurlijk vele andere dingen te bedenken. Een ronde vorm is natuurlijk wel het mooist vanwege dat druppelidee.

Het fijne van deze waterdruppelcake is: 1. dat de ingrediënten nagenoeg niets kosten (je kunt het recept dus echt rustig 6 keer overdoen zoals ik), 2. dat de bereiding maar 5 minuten in beslag neemt (ook om deze reden kun je lekker experimenteren) én 3. dat de regendruppelcake nagenoeg geen calorieën bevat!

Ingrediënten

300 ml bronwater

3 tot 4 gram agar agar poeder* (ongeveer, verder zul je zelf moeten experimenteren)

10 tot 15 gram fijne suiker

En verder garnering naar wens (sojabonenpoeder* en bruinesuikersiroop*, een zoete vruchtensaus, kokosschaafsel, noem maar op).

*Te koop bij de toko.

Bereiding

De bereiding is (op zich) heel simpel. Zet van tevoren een grote pan met koud water klaar om de ‘regendruppelmix’ na bereiding in af te koelen. Zet ook de vormpjes klaar.

Doe nu de agar agar poeder en suiker (ik maakte mijn druppels zonder suiker) in een klein pannetje. Voeg al roerende het water toe. Breng het mengsel aan de kook (dit duurt enkele minuten). Laat het dan ongeveer 2 minuten op een laag vuur doorkoken.

Plaats het kleine pannetje in de grote pan met koud water zodat het mengsel kan afkoelen. Zorg wel dat er geen water bij je regendruppelmix komt.

Verdeel het mengsel over de vormpjes (maak van tevoren wel de onderkant van het pannetje droog om druppelen te voorkomen).

Plaats de vormpjes in het midden van de ijskast (het mengsel moet niet bevriezen – bij mij gebeurde dat hoog in de ijskast wel).

Laat de ‘rain drops’ tenminste één uur in de ijskast opstijven.

Serveer de regendruppels wat met jij lekker vindt. Met een bosvruchtensaus en kokosschaafsel of… op z’n Japans met sojabonenpoeder en bruine suikersiroop. En dan snel opeten voordat je met een plasje water zit!

Ik laat je nog even zien hoe de gekochte druppel eruit zag en wat ik er zelf van gebakken heb.

Gekochte waterdruppelcake

Zelf geprobeerd en ongeveer gelukt :-)

En nu ben ik heel benieuwd of het jullie gaat lukken. Laat het ons weten!