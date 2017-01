Jouw januarilook: haal alles uit de kast!

Wij hebben een voornemen en dat willen we met je delen: we laten ons dit jaar niet ‘klein krijgen’ door januari, de meest depressieve maand van het jaar. We beginnen deze maand met opgeheven hoofd, optimisme en een stylish modelook. In plaats van elke morgen zomaar iets aan te schieten, besteden we extra aandacht aan onze look. Believe it, het werkt. Je voelt er er echt beter door!



Ga deze maand eens voor wat meer kleur dan je gewoonlijk zou dragen. Haal items die je eigenlijk té mooi voor alledag vindt uit de kast – die zogenaamde ‘zondagse items’ – én draag ze. Laat ze voor je werken. Het is er nu het moment voor!

Overdrijf ook eens heerlijk met accessoires. Het staat stylish en vrolijk. Ga voor bling bling accessores met een mooie fonkeling. Trek alles wat je hebt uit de kast! Het hoeven geen peperdure juwelen te zijn. Nep is net zo leuk en véél makkelijker in het dragen. Waar het om gaat, is dat je er blij van wordt. Overaccessorize! En voeg humor aan je look toe met grappige accessoires: een gekke telefooncover of een leuk haaraccessoire. Maak er wat van!