Italiaanse pudding met kokos en bosaardbeitjes

Vandaag hebben we een typisch Italiaans dessert voor je: biancomangiare. Biancomangiare betekent letterlijk ‘wit eten’ en daarmee is dit puddinkje eigenlijk al goed omschreven. Het dankt zijn naam aan het feit dat het alleen witte ingrediënten bevat. De basis voor dit dessert is melk (en yoghurt). Ook voor dit Italiaanse recept geldt dat er heel veel recepten zijn. De Italiaanse keuken is heel creatief en iedere Italiaanse ‘mamma’ (en Italiaanse ‘papà’) interpreteert gerechten en dessert op z’n eigen manier.

Het recept dat ik vandaag voor jullie heb, is heel eenvoudig. Probeer het maar eens uit en maak er dan een eigen persoonlijke variant op.

Ingrediënten (4 personen)

350 gram melk

100 gram geraspte kokos

60 gram suiker

3 gram agar agar

150 gram magere yoghurt

Een beetje rum

500 gram bosaardbeitjes (of anders: kiwi, ananas, mango)

citroensap

verse munt

40 gram rietsuiker

Bereiding

Breng 300 gram melk met de kokos en de suiker aan de kook. Haal de pan van het vuur en laat de melk 1 uur rusten. Zeef de melk.

Los de agar agar op in 50 gram melk en breng het mengsel aan de kook. Voeg nu de kokosmelk die je hebt laten rusten toe en breng het geheel onder goed omroeren nogmaals aan de kook.

Laat de melk afkoelen en voeg enkele druppels rum toe. Schep de yoghurt er voorzichtig doorheen en verdeel het mengsel over puddingvormpjes (zoals je ze ook wel voor crème caramel gebruikt). Plaats de puddinkjes voor ongeveer 3 uur in de ijskast.

Voordat je de puddinkjes opdient, maak je het fruit voor de garnering klaar. Vermeng de bosaardbeitjes (of ander fruit) met het citroensap en een beetje rietsuiker.

Als je vormpjes zoals op de foto gebruikt, serveer je de pudding in de vormpjes/glazen potjes, met het fruit er bovenop (houd daar rekening mee – maak de vormpjes niet te vol). Als je puddingvormpjes hebt gebruikt en de puddinkjes zonder vorm wilt opdienen, houd ze dan 1 seconde in heet water. Serveer de puddinkjes op koude borden samen met het fruit. En een blaadje verse munt.

Costanza Cristianini voor Trendystyle