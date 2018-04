Italiaanse millenials eten liever sushi dan pizza. Sushi is social

Pizza con gli amici (pizza met vrienden), een concept in Italië, is er voor de Italiaanse tieners niet meer bij. Als ze elkaar ‘s avonds of ook tijdens de lunch na schooltijd ontmoeten, gaan ze ‘farsi un sushi‘ (letterlijk ‘een sushi doen’). De afgelopen jaren wint sushi het van de pizza. Dat is ook de reden waarom het in de grote Italiaanse steden wemelt van de Japanse restaurantketens en Braziliaanse nippo’s (restaurants met een japans-braziliaanse keuken). Ze trekken tegenwoordig veel meer publiek dan pizzeria’s of fast food ketens.

De moeders van deze millenials ziet het met lede ogen aan. Thuis hebben hun koters altijd geweigerd om vis te eten. Dat de jeugd zich nu en masse op vis, rauwe vis nog wel, komt op de Italiaanse mamma’s op z’n zachts gezegd vreemd en onbegrijpelijk over.

En toch is sushi het summum voor de groepsuitjes onder de Italiaanse jongeren. Een heel wat minder ‘veiliger’ uitje dan de klassieke pizza, want de kwaliteit van sushi en sashimi laat nog wel eens te wensen over, vooral in de goedkopere restaurants die de jongeren juist opzoeken. Beter is het om voor een keten te kiezen omdat die meer omloop hebben en de vis gecontroleerd wordt. Want als de vis niet heel vers is of niet volgens de wettelijk normen gedurende een etmaal tot tussen de -20 en de -40 graden is ingevroren, is het risico groot dat de vis parasieten bevat. Alleen door de vis snel en diep in te vriezen, of door de vis op een temperatuur van meer dan 60 graden te koken, worden de larven gedood.

Geen smakelijk verhaal. Maar waarom zijn de Italiaanse millenials dan toch zo dol op sushi? Er zijn tig van redenen voor, en die gaan verder dan de mode van het moment:

Omdat het niet zo duur is.

Omdat je, anders dan in de pizzeria, bij sushi van alles eromheen krijgt. De tafel vult zich met bordjes en schoteltjes die je samen met je tafelgenoten deelt.

Omdat sushi restaurants op z’n Japans zijn ingericht met een minimalistische, moderne stijl die de millenials meer aanstaat dan het interieur van de klassieke pizzeria’s.

Tenslotte – last but not least – omdat sushi fotogeniek is: een foto van kleurrijke sushi’s, sashimi’s of uramaki’s doet het op Instagram veel beter dan een banale pizza mozzarella pomodoro.

Door: Anna Gatti, www.margherita.net