Isabella Rossellini en Sharon Stone. De triomf van de rijpe schoonheid

Isabella Rossellini is onlangs oma geworden en ironisch genoeg heeft de nieuwbakken grootmoeder juist in die periode voor de campagne van Lancôme geposeerd. Het cosmeticamerk dat Rossellini 20 jaar geleden aan de kant zette omdat het publiek zich niet zou identificeren met een veertigjarige testimonial heeft de filmster op haar 65ste opnieuw een contract aangeboden. In de tussentijd is niet alleen het management van het cosmeticamerk veranderd, maar ook het reclamebeeld van de vrouw in het algemeen. En zo komt het dat Isabella Rossellini, grootmoeder en 65 lentes jong, de nieuwe testimonial van parfums, crèmes en make-up van Lancôme is.

Klinisch gezien zien we deze gebeurtenis niet als een vrouwelijke overwinning, niet echt in ieder geval, want de achterliggende reden voor de omzwaai van het cosmeticahuis is puur economisch: de vrouw die vandaag de dag koopkracht heeft is, is niet 20 jaar oud, maar 40 of ouder en deze koopkrachtige oudere vrouw kan zich niet identificeren met een piepjong topmodel, maar wel met een rijpe vrouw met een rijpe huid en rimpels. Want ja, dat is het mooie aan dit verhaal, Isabella Rosselini toont haar rimpels zonder schroom en denkt er niet aan om ze te laten opvullen met fillers.

Een andere 60-jarige diva die absoluut geen moeite met haar leeftijd heeft, is Sharon Stone. De actrice die bekendheid verwierf met Paul Verhoevens Basic Instinct zou haar zestigste verjaardag zonder enige spijt of gejammer hebben gevierd. Ze heeft het te druk met andere dingen om zich over dit soort trivialiteiten op te winden: ze heeft drie kinderen op te voeden, iets wat haar energie kost maar haar ook jong en gemotiveerd houdt en ze heeft een vriend die vele jaren jonger is. Allemaal dingen die jeugdig en in balans houden. Althans, als we op de foto’s die we van haar zien mogen afgaan.

In hetzelfde rijtje van ‘rijpe schoonheden’ passen Meryl Streep en Juliette Binoche. Voorbeelden te over tegenwoordig van vrouwen die mooi ouder worden. En daarmee komen we aan een zij het voorzichtige conclusie. Het lijkt erop dat we eindelijk zijn afgestapt van het schoonheidsbeeld van de eeuwige twintiger. Ouder worden is fysiologisch en daar is niets mis mee. Sterker nog, tegenwoordig hoef je niet meer met man en macht te vechten tegen de tand des tijds. Rimpels zijn algemeen geaccepteerd en rijpe schoonheden worden steeds meer op prijs gesteld.

