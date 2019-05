Is koffie goed voor je gezondheid? Nieuwe onderzoeken komen met verrassende resultaten

Is koffie goed voor de gezondheid, of is koffie slecht voor de gezondheid? Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ik kan je alleen zeggen dat ik mijn hele volwassen leven te horen heb gekregen dat ik ‘vooral niet teveel koffie moet drinken omdat het niet goed voor je is’. Maar nu lijkt dat toch niet helemaal waar te zijn.

Vandaag de dag, in de eenentwintigste eeuw, lijkt de medische wetenschap koffie in ere te herstellen. Het bruine goedje zou weldadige effecten op de gezondheid hebben. De World Health Organization is inmiddels bezig om koffie van de lijst van mogelijk kankerveroorzakende stoffen te verwijderen.

Recente onderzoeken leggen een link tussen het regelmatig consumeren van koffie en een langere levensduur. Het lijkt erop dat hoe meer koffie je drinkt, hoe groter – laten we het voorzichtig formuleren – de mogelijkheid is om je bestaan op deze planeet te verlengen. Ongelofelijk, niet waar?

En er is nog meer nieuws. Moderne studies wijzen uit dat koffie een remmend effect kan hebben op ernstige ziekten als hart- en vaatziekten, diabetes 2, de ziekte van Parkinson, leverkanker, baarmoederkanker, cirrose, jicht…

Frappant is dat men niet eens goed het waarom van al deze weldadige effecten kent. Men spreekt alleen van een directe correlatie tussen het regelmatig drinken van koffie en de vermindering van het risico op bovenstaande ziekten.

Koffie is verder een belangrijke bron van antioxidanten, het stimuleert de hersenactiviteit, het zou het achteruitgaan van het cognitief vermogen afremmen, het zou helpen tegen bepaalde vormen van depressie, het zou helpen om vet te verbranden (koffiedrinkers zouden meer vet verbranden dan niet-koffiedrinkers), en het zou zelfs kunnen bijdragen aan het behoud van het DNA (koffiedrinkers zouden minder kans hebben op een ‘spontane DNA-breuk’).

Natuurlijk is alles niet zwart-wit, en het is belangrijk om te onthouden dat koffie nog steeds wordt beschouwd als een risicofactor voor andere, ernstige, ziekten als pancreaskanker, slokdarmkanker, en andere, minder ernstige aandoeningen als hartkloppingen, angstaanvallen en brandend maagzuur. Sommige niet gefilterde koffiesoorten zouden bovendien een stijging in het cholesterolgehalte teweeg kunnen brengen.

En dus? Het zit het nu? Is koffie goed voor je? Is koffie slecht voor de gezondheid? Wat ons betreft moeten we alle onderzoeken met een korrel zout nemen… Wat twintig jaar geleden als ‘slecht’ werd beschouwd, lijkt nu achterhaald te zijn. En over twintig jaar? Hoe zullen we dan tegenover koffie staan? Wie weet…

Door: Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE