Is hij ’into you’? Ziet hij je zitten (of niet)? 13 Dingen die je meer vertellen

Vindt hij je leuk of blijft het bij die eerste date of een paar ontmoetingen? Soms is het niet gemakkelijk te begrijpen.

Verliefde ogen herken je meteen (tenzij je met een meesterversierder te maken hebt die het er alleen aan gelegen is je het bed in te krijgen), maar niet alle mannen leggen direct alle kaarten op tafel. Dat is logisch, zeker als je elkaar eigenlijk nog helemaal niet kent, bijvoorbeeld omdat je elkaar via internet, in de discotheek of bij vrienden hebt ontmoet. Dan is zo’n eerste avondje echt aftasten en terrein verkennen. Zijn gedachten en gevoelens zijn dan moeilijk te doorgronden.

Maar er zijn wel dingen die je meer kunnen vertellen over wat hij van je vindt: