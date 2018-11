Interieur trends herfst winter 2018 2019. Zo maak je je huis cozy en winter proof!

Update je interieur volgens de allernieuwste trends voor herfst winter 2018 2019. Manon de Boer, stylist en consultant, praat ons bij over de tendensen voor binnenshuis. Pas op, het werkt allemaal heel aanstekelijk. Na het lezen van dit interview zullen je handen jeuken om je huis te stylen!

Interieur trends herfst winter 2018 2019

Manon de Boer: De mode laat vaak als eerste de trends zien en daarna komen ze in het interieur voor. Zo laten de interieur trends voor herfst winter 2018 2019 op dit moment heel veel etnische invloeden zien. Alsof we op reis zijn geweest en allerlei mooie schatten hebben verzameld. Denk bijvoorbeeld aan gouden kandelaars uit Marrakech, of gouden kussens die bewerkt zijn. Deze trend komt vanuit de mode.

Fluweel

Manon de Boer: Wat nu ook wel een beetje een trend is – al is het geen nieuwe trend -, is dat veel mensen tegenwoordig een fluwelen bank in de kamer hebben staan. Iets wat prachtig is. Ook dit is uit de mode komen overwaaien.

Aziatische trends

Manon de Boer: Als we nu naar de nieuwe trends kijken, dan zie ik heel veel Aziatische trends. Denk daarbij ook een beetje aan ontwerpers als Dries van Noten. Dat soort kleuren zien we terug in het interieur in de vorm van die glanzende behangetjes, van die zijdenachtige prints met bloemen erop. Dus heel veel Aziatische invloeden. Qua must-have wil ik het kamerscherm noemen. Dat is echt een eyecatcher in je woonkamer. Je kunt ‘m nieuw kopen maar kijk ook op Marktplaats. Daar zijn te gekke exemplaren te vinden.

Gelaagdheid en Scandinavische invloeden

Manon de Boer: Qua winter zien we in het interieur ook die gelaagdheid die we van de mode kennen: fluffy dekens, fluffy kussens. Als tegenhanger zien we ook dat Scandinavische, dat minimalistische.

Persoonlijke stijl

Manon de Boer: De hoofdtrend in het interieur voor herfst winter 2018 2019 is echter dat jouw persoonlijke stijl terugkomt in je huis. Dus dat je de manier waarop je je presenteert en kleedt doorvoert in je interieur.

We gaan steeds meer naar een verschuiving van een woonhuis dat er heel mooi uitziet maar misschien een beetje algemeen is naar een woonhuis met unieke stukken die je zelf hebt verzameld, met herinneringen, die je in een stolp zet of aan de muur hangt. Deze persoonlijke dingen maken dat je een uniek interieur hebt. Erachter zit echt dat idee van ‘Dit is jouw eigen huis, jouw eigen cocon en daarin wil je meer persoonlijkheid doorvoeren.‘

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling