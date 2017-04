Industriële Paaseieren voor een hippe Pasen

In het interieur mag je buizen en snoeren zien lopen, industrieelgrijze muurverf is hip en kapotte Paaseieren aan een (bijna) kale tak zijn cool.



Leg je fijne penseeltjes maar weg. Dit jaar versieren we onze eieren niet met pietepeuterige kunstwerken maar pakken we het ‘industrieel’ aan. Geen Martha Stewart gevoel dus :-)

Het concept

Het concept is heel eenvoudig: we willen grove (lees: gebroken) eierenschalen met een kleurtje die aan jute touwtjes aan onze (bijna kale) bloesemtakken bungelen.

Je basis: een vaas met mooie bloesemtakken

Je basis is een vaas met mooie bloesemtakken. De takken mogen ook nep zijn. Tegenwoordig zijn ze bijna niet meer van echt te onderscheiden. Ga voor takken met maar weinig bloesem zodat het niet kitsch wordt.

Eieren, verf en…

Verder heb je eieren, jutetouw, witte azijn, verf (al dan niet speciaal voor eieren) en een paar tools zoals een scherpe speld (liefst met grote kop) en misschien wel een klein handboortje en wat schilderstape (afplakband) nodig. Bewaar de lege eierdoos om de eieren erin te laten drogen.

Aan het werk

Was de eieren in een sopje. Maak met de naald een gaatje in de bovenkant van de eieren en prik het dan verder uit tot een smalle opening. Er moet ongeveer driekwart van de schaal over zijn. Het ei is nu gemakkelijk te legen. Was de eieren wederom in een sopje.

Nu komt het delicate gedeelte van de onderneming. Je hebt tenminste één extra gaatje nodig om het jute touwtje doorheen te halen. Om de schaal te verstevigen plak je schilderstape rond de plek waar je het gaatje gaat maken. Maak nu met de speld of met een handboortje een gaatje.

Het zwaarste werk heb je gehad. Je basis is klaar. Je kunt de eieren nu verven. Neem ze voor het verven af met witte azijn. Het kleuren kun je op verschillende manieren doen. Laat je de kinderen meehelpen gebruik dan de kleurtabletjes die je in de winkel koopt. Voor hangglans eieren met een dikke verflaag loop je even langs de verfwinkel.

Gebruik je kleurtabletjes dan kun je de eieren heel eenvoudig in de kleurstof onderdompelen. Ook de binnenkant krijgt dan een kleurtje. Maar het kan ook heel mooi zijn om de binnenkant onbeschilderd te laten, vooral als je met wat intensere verftechnieken werkt.

Als de eieren droog zijn, haal je de touwtjes erdoor en hang je ze in de takken. Zelfs gesneuvelde schalen kunnen nog van pas komen. Doorboor ze en hang ze bij de andere eierschalen.

Tip

Lege en opengebroken eierenschalen met een kleurtje zijn ook erg leuk als kaarshouder. Maak de opening zo groot dat er een waxinelichtje doorheen kan. Wil je de opening wat kleiner houden, gebruik dan warme was. Plaats er eerst een lont met een kleine metalen basis in en giet er warme was bij (vul ongeveer de helft van het ei).