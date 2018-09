Ik houd van je maar ik ga bij je weg. Als de liefde alleen niet voldoende is

Het einde van relatie betekent niet zonder meer het einde van een liefde. Er zijn koppels die ook na een break-up of scheiding van elkaar blijven houden. De liefde die de beide partners eens samenbracht, blijft (bijna) onveranderd voortduren. Als we omgekeerd redeneren dan blijkt hieruit dat de liefde op zich dus niet noodzakelijkerwijs hét cement is dat relaties in stand houdt.

Net zoals er veel koppels zijn die bij elkaar blijven om verschillende en uiteenlopende redenen die niets te maken hebben met de liefde (denk aan economische belangen, kinderen, pure lichamelijke aantrekkingskracht), zo zijn er ook koppels die uit elkaar gaan zonder dat dat afbreuk doet aan de liefde die ze voor elkaar voelen.

Zie hier het ‘Ik houd van je, maar ik ga bij je weg’. Je kunt bij elkaar weggaan ondanks dat je nog van elkaar houdt.

Maar waarom ga je dan bij elkaar weg? Daar zijn tal van redenen voor. We geven je een aantal voorbeelden.

Eén van de partners wordt verliefd op een ander

Het kan gebeuren dat één van de partners verliefd wordt op een ander. Maar verliefd worden op een andere persoon wil nog niet zeggen dat je niet meer van je eigen partner houdt. Verliefd worden op een andere persoon is een pijnlijke en complexe ervaring die gepaard gaat met diepe emoties zoals zeer intense gevoelens voor de nieuwe liefde en zeer heftige schuldgevoelens tegenover de eigen partner omdat je die pijn doet. Het is geen spannend spelletje, het niet leuk of amusant, het is niet alleen vlinders in je buik. In geval de verliefdheid tot scheiding van de huidige partner leidt, betekent dat lang niet altijd dat de liefde over is. ‘Ik houd van je, het doet verschrikkelijk pijn, maar ik ga bij je weg…’.

Eén van de partners wil meer uit het leven halen

Het kan ook zijn dat één van de partners weggaat omdat hij of zij meer uit het leven wil halen en niet alleen van de liefde wil of kan leven. Denk hierbij aan een situatie waarin één van de twee ambities of dromen heeft die hij of zij niet kan verwezenlijken met de huidige partner aan zijn of haar zij omdat deze passief is, geen stappen wil zetten, de ander afremt of beperkt. ‘Ik houd van je, maar ik ga bij je weg want ik wil mijn dromen verwezenlijken…’

De relatie is lichamelijk gezien niet bevredigend

Een andere reden om het ‘Ik houd van je, maar ik ga bij je weg’ uit te spreken kan liggen in het ontbreken van lichamelijke aantrekkingskracht of bevrediging tussen de lakens. Niet iedereen kan of wil leven met een dergelijk gemis. De één gaat in een dergelijke situatie misschien vreemd, maar de ander wil dit zijn of haar partner niet aandoen en kiest voor een beëindiging van de relatie.

Eén van de partners ‘komt uit de kast’

Het kan ook zijn dat één van de partners ontdekt (of het misschien al wist) dat hij of zij zich aangetrokken voelt tot leden van het eigen geslacht en deze gevoelens niet langer wil wegdrukken of verbergen. Ook in dit geval wacht de beide partners een pijnlijke periode die kan eindigen met de woorden ‘Ik houd van je, maar ik ga bij je weg’.

Er zijn nog tal van andere voorbeelden. Het ‘Ik houd van je, maar ik ga bij je weg…’ moment is één van de meest pijnlijke momenten in het leven van een liefdespaar. Vanaf dat moment is er meestal geen weg terug meer, maar openen zich vele andere wegen en kunnen zich verschillende scenario’s voordoen.

Zo zijn er liefdesparen die het aankunnen om ook na de scheiding contact te houden en die erin slagen om hun liefdesleven om te zetten in een hechte en solide vriendschap, ook nadat ze een andere partner hebben gevonden. Er zijn ook liefdesparen waarin het zinnetje ‘Ik houd van je, maar ik ga bij je weg…’ het effect heeft van een atoombom omdat ze niet in staat zijn om om te gaan met de veranderde omstandigheden.

‘Ik houd van je, maar ik ga bij je weg‘ is veel meer dan een paar woorden. Het zijn dramatische woorden die de deur openen naar een lang en pijnlijk proces voor beide partners. Hoe belangrijker de factor liefde was om de partners bijeen te houden, hoe groter de shock als één van de partners, ondanks die liefde, toch weggaat. Wat er daarna gebeurt en of (en hoe) de (ex-)partners met elkaar zullen blijven omgaan, hangt af duizend-en-één factoren af en zal voor iedereen verschillen.