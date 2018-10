11 Tips om je huid ook na je vijftigste stralend mooi te houden

Vanaf je vijftigste wordt je huid snel dunner. Dit hebben we aan de menopauze te danken. Deze belangrijke periode in het leven van elke vrouw brengt aanmerkelijke veranderingen met zich. De aanmaak van oestrogeen neemt af en dit veroorzaakt psychologische en lichamelijke veranderingen. Ons lichaam neemt nieuwe vormen aan, we krijgen een wat ronder figuur omdat de stofwisseling vertraagt, onze huid veroudert sneller en wordt slapper.

Gelukkig zijn er een heleboel dingen die je kunt doen om de huidveroudering te vertragen. Met een paar veranderingen in je dagelijkse gewoontes en in je levensstijl kun je je huid een handje helpen om fris en stralend te blijven.

1. Hydrateer je huid goed. Een droge huid rimpelt sneller. Gebruik een anti-aging crème voor je gezicht, je lippen, je hals en je handen.

2. Scrub je huid regelmatig met een milde scrub. Hiermee verwijder je niet alleen de dode huidcellen maar boost je tegelijkertijd je huid. Deze zal er glanzender en elastischer gaan uitzien.

3. Trek niet aan je huid en wrijf je huid niet hard (bijvoorbeeld tijdens het afhalen van make-up). Behandel je huid met zachtheid.

4. Bescherm je huid altijd tegen UV-straling, ook in de winter. Zo voorkom je dat je huid uitdroogt en ga je de vorming van ouderdomsvlekken zoveel mogelijk tegen.

5. Vermijd stress. Stres is slecht voor je huid en kan rimpels veroorzaken. Probeer meer te lachen! Lachen vermindert de aanmaak van stress hormonen. Bovendien helpt het je gezichtsspieren te ontspannen.

6. Zorg dat je voldoende nachtrust krijgt. Slaap elke nacht 6 tot 8 uur. Ook hiermee rem je de aanmaak van cortisol, het stress hormoon, af. Bovendien heeft je lichaam een goede nachtrust hard nodig om te herstellen (ook je huid).

7. Beweeg voldoende. Dit geldt voor iedereen maar vanaf je vijftigste is dit nog belangrijker. Beweeg: fiets, wandel met een stevig ritme, loop trappen. Maar let op: train ook je spieren. Hierdoor blijft je huid er strakker uitzien.

8. Eet verstandig. Vermijd suikers, alcoholische dranken en vette happen. Het zijn stuk voor stuk notoire huidverouderaars! Laaf je daarentegen aan antioxidanten: fruit, gedroogd fruit, bosbessen, groenten en peulvruchten.

9. Rook niet. Het is slecht voor je gezondheid maar ook voor je huid. Roken veroorzaakt rimpels, maakt je huid dof en grauw, kleurt je tanden geel en siert je lippen met een plooirok rond de mond. Nog een sigaretje?

10. Gebruik zo min mogelijk make-up. Dit is sowieso een trend. Begin je make-up routine met het inmasseren van een hydraterende crème zodat je huid er soepel uitziet. Breng dan een licht dekkende foundation aan, maar alleen daar waar nodig.

11. Schaf een vergrotende spiegel aan om je ogen op te maken. Een slordig lijntje langs je wimpers omdat je het allemaal niet meer kunt zien, verraadt je leeftijd. Slordig getekende wenkbrauwen maken oud. Houd je standaard hoog!