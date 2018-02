Huidveroudering en anti-aging crèmes. Wat werkt en wanneer begin je eraan?

Rimpels, een verslapte huid, gesprongen haarvaatjes (spinnetjes) en huidverkleuringen. Kortom, huidveroudering. Op een gegeven moment zullen we er allemaal aan moeten geloven. Maar waarom zou je dat moment niet zoveel mogelijk uitstellen? De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ‘anti-aging’ komen ons tegemoet.

Waarom veroudert onze huid eigenlijk?

Kort gezegd is de veroudering van onze huid, zo stellen de experts, te wijten aan genetische factoren (aan ouder worden ontkomt niemand) en aan externe factoren. In het eerste geval gaat het om het natuurlijke verouderingsproces en met name om een vermindering van het bindweefsel (collageen). Hoe dit proces precies verloopt is genetisch bepaald. In het tweede geval – extrinsieke veroudering – hebben we het vooral over schade die door omgevingsfactoren wordt toegebracht (denk aan factoren als ultraviolette straling, roken, stress en dergelijke).

Hoe zie je dat je huid veroudert? Wat zijn de eerste dingen waar je op moet letten?

Rimpels en vlekken, maar gesprongen adertjes en het verlies van elasticiteit van de huid (een slappere huid) zijn tekens van veroudering van de huid. De een krijgt er meer mee te maken, de ander minder. Ook de leeftijd speelt natuurlijk een belangrijk rol. De eerste tekenen in jonge mensen zijn vaak rimpeltjes die ontstaan door de beweging van je gezicht (mimiekrimpels). Ook verkleuringen (levervlekken of zonnevlekken) kunnen al op jonge leeftijd ontstaan, zeker als de huid veel wordt blootgesteld aan zonlicht.

Wat zijn anti-aging crèmes?

Steeds vaker krijgen we de term ‘anti-aging cream’ of anti-verouderingscrème te horen. Deze term duidt op crèmes die de gebruiker – kort gezegd – een jonger uiterlijk beloven. Zoals altijd zijn er producten die daadwerkelijk iets doen en andere die een twijfelachtiger resultaat opleveren. Een stof als retinol (en zeker ook tretinoïne, een derivaat van vitamine A) kan volgens de experts zeker iets voor de huid doen, net zoals bepaalde preparaten op basis van vitamine C. Veel andere stofjes worden vaak als anti-aging aangeprezen maar hebben vooral een hydraterende werking (bijvoorbeeld glycerine, hyaluronzuur en oliën).

Hoe kies je een anti-aging crème?

Voor het kiezen en het gebruik van anti-aging crèmes kun je je het beste wenden tot een specialist die op basis van je huid je de weg in de wereld van de anti-verouderingscrèmes kan wijzen en je zal tevens zal kunnen vertellen welke anti-zonnebrandfactor je zult moeten gebruiken.

Wat kun je van een anti-agingcrème verwachten?

Natuurlijk bestaan er geen wondercrèmes die ouderdomsverschijnselen als sneeuw voor de zon doen verdwijnen, maar je huid wordt er wel gladder door, is beter gehydrateerd en ziet er daardoor ‘jonger’ uit. Wil je meer doen om verouderingsverschijnselen minder zichtbaar te maken, dan zou je kunnen informeren naar behandelingen als professionele peelings, botox en laserbehandelingen. Ook in dit geval is het belangrijk dat je je tot een kundige specialist wendt.

