Hoeveel doet een mooie outfit voor jouw humeur?

Any man may be in good spirits and good temper when he’s well dressed. There ain’t much credit in that, zei Charles Dickens eens.



De uitspraak is inmiddels beroemd geworden. Nemen we deze zin letterlijk dan betekent dat dat kleden: een kwestie is van humeur, dat het een manier is van ‘zijn’, dat we met kleding uitdrukken wie we zijn.

We kunnen onderscheid maken tussen twee categorieën: de vrouwen die blij met zichzelf zijn en die zich met plezier kleden, die tijd (en geld!) uittrekken voor het vinden van modieuze outfits, die verschillende kledingstukken weten te combineren en dat ook doen omdat ze zich er goed bij voelen, en de vrouwen die kleding zien als een noodzakelijk kwaad, die er maar weinig tijd aan besteden, die het niet kan schelen wat ze aantrekken en die rustig naar de supermarkt gaan zonder een greintje make-up en in joggingpak.

Het zijn duidelijk twee verschillende houdingen ten opzichte van het leven die veel verder gaan dan het enkele volgen van modes en trends.

De eerste houding zouden wij als positief willen aanmerken. De tweede houding herbergt een negatieve noot. Laten we duidelijker zijn. De vrouwen die ’s morgens de tijd nemen om zich op te maken en vervolgens met zorg kledingstukken uit hun garderobe kiezen en die op smaakvolle wijze met elkaar combineren (ook als ze nergens naar toe hoeven!), hebben doorgaans een positieve(re) houding ten opzichte van het leven. Ze kleden zich in eerste instantie voor zichzelf, omdat ze het fijn vinden om er goed uit te zien en hebben een optimistische kijk op het leven.

Degenen die ’s morgens nog geen blik in de spiegel werpen, een spijkerbroek en bloes of trui aanschieten, er een windjack over gooien, en aan make-up al helemaal niet toekomen, geven blijk van een ‘depressieve’ houding ten opzichte van het leven. Ze ‘laten zich leven’ en dit komt ook tot uiting in hun humeur.

Want – en dat weet iedereen wel – als we niet lekker in ons vel zitten (of beter: in zak en as) dan hebben we gewoonlijk ook geen zin om ons te kleden, dat wil zeggen om met zorg verschillende kledingstukken met elkaar te combineren. De zin daartoe vergaat ons en het resultaat is dat we ‘slecht gekleed gaan’ waardoor we ons nog ‘rotter’ voelen. Een vicieuze cirkel waar vaak een algehele ontevredenheid aan ten grondslag ligt.

En associeer je ‘je goed kleden’ nog steeds met oppervlakkigheid, dan is het misschien tijd om dat denkbeeld bij te stellen. Je goed kleden heeft alles te maken met eigenliefde en respect voor jezelf (en de mensen om je heen)…