Hoe ik mijn haar weer mooi en gezond kreeg

Een bezoek aan een haarspecialist of goed overleg met je kapper doet wonderen voor je haar. Niet zozeer omdat deze experts je de juiste producten kunnen aanraden maar vooral ook omdat ze je kunnen vertellen wat je kunt doen om je haar weer gezond en mooi te maken. Een interview voor een artikel bracht uitkomst voor mijn dorre, ongezond ogende haardos.



Sinds maanden was mijn lange haar droog en vertoonde het gespleten punten. Omdat ik het nog langer wilde laten groeien, piekerde ik er niet over om het te laten knippen. Verven was en bleef voor mij de oplossing. Na een verfbeurt zag het er elke keer weer acceptabel en glanzend uit. Maar dat effect verdween steeds sneller. En bovendien werd het bijhouden van de uitgroei een tijdrovende en kostbare zaak.

Toen de mensen om mij opmerkingen begonnen te maken over de kwaliteit van mijn haar, was het duidelijk dat ik het roer moest omgooien. De eerste stap kwam eigenlijk bij toeval. Ik interviewde een tricoloog, een haardeskundige voor een artikel. Om uit te leggen hoe haar consulten in z’n werk gaan, nam ze mijn haar als uitgangspunt.

Met de hoofdhuid was alles in orde maar mijn haar bleek over de hele lengte af te breken. ‘Teveel chemische behandelingen‘, was het strenge oordeel. Vooral het haar van achteren en dan met name de bovenste laag was er slecht aan toe. ‘De onderste laag heeft in de regel minder te verduren‘, legde ze uit voor dit verschil. ‘Het wordt minder blootgesteld aan de zon en ook tijdens het föhnen besteden we vaak meer aandacht aan de bovenste laag die dus meer hitte moet doorstaan.‘

Toen de tricoloog mij vroeg of ik mijn haar had geblondeerd, antwoordde ik van nee. ‘Vreemd‘, vond ze, ‘want richting de punten wordt het groen. Het lijkt er toch echt op dat je het hebt geblondeerd.‘ Toen herinnerde ik me dat ik het inderdaad ongeveer anderhalf jaar geleden ongeveer drie tinten lichter had laten verven. Inmiddels was ik alweer donkerder, maar mijn haar vertoonde dus nog sporen van mijn lichte periode.

Ik liet me natuurlijk direct overhalen tot een behandeling. Eerst werd mijn hoofdhuid gemasseerd met aromatische oliën met rosmarijn en andere kalmerende ingrediënten. Daarna werden haar en hoofdhuid gewassen en behandeld met een product op basis van keratine dat het haar sterker maakt en meer volume geeft. De polymeren in hetzelfde product zouden ervoor zorgen dat het haar niet verder zou afbreken en zouden de haarstructuur verbeteren. De behandeling diende één keer per maand herhaald te worden.

Gewoonlijk ben ik nogal sceptisch maar ik moet zeggen dat mijn haar na deze behandeling veerkrachtiger en steviger (misschien ook stugger) aanvoelde. Alsof de structuur echt veranderd was. Helaas was ik niet in de gelegenheid om terug te gaan voor een volgende behandeling maar de eerste stap was gezet.

De volgende stap diende zich aan met een paar centimeter uitgroei. Omdat ik (nog) geen grijze haren heb, hoef ik eigenlijk niet te verven. Ik was dan ook vastbesloten om dit tijdperk achter me te laten en vroeg de kapper om mijn haar dat inmiddels alle kleuren van de regenboog had, te verven met een kleur die zo dicht mogelijk bij mijn eigen haarkleur lag om uitgroei in de toekomst te voorkomen. Daarmee zou ik het aantal verfbeurten in de toeomst kunnen terugbrengen.

Het werd een geanimeerde discussie. Ik weet van mezelf dat mijn eigen haarkleur maar weinig rood bevat, maar het kostte heel wat energie om de kapper ervan te overtuigen dat ik een kleur met weinig rood wilde. Na veel overleg maakte ze een kleur klaar die ze ‘nooit van haar leven had gemaakt‘. Zo dof!

Het bleek de perfecte kleur. Uitgroei had ik niet meer. Maar wel kwam de groene tint aan de punten weer tevoorschijn toen de kleur vervaagde. Opnieuw ging ik naar de kapsalon, naar dezelfde kapster. Ik had toch weer om kleuradvies gevraagd en dat luidde: ‘Als je een mooie kleur wilt, zonder de groene tint, dan zal je moeten ontkleuren en dan opnieuw moeten kleuren.‘

Dat was wel een van de laatste dingen waar ik mijn droge haar aan wilde blootstellen. Ik legde dit aan de kapster uit. Ze bleef bij haar kleuradvies maar kwam met een constructieve alternatieve oplossing: niet verven, het haar een flink stuk afknippen, een haarmasker en goede haarproducten voor de behandeling thuis. Het bleek een van de meest waardevolle adviezen die ik in tijden had gehad.

Na het knippen voelde mijn haar direct voller en gezonder aan. De dorre, verbleekte punten waren weg. Na het föhnen had ik een vollere haardos dan ik in jaren had gehad. Wel korter, dat wel, maar dat is inmiddels aangegroeid. Ik heb mijn haar niet meer gekleurd, gebruik één keer per week een intensief haarmasker en zal geen verf meer aanraken tot… de eerste grijze haar. En mijn haardos vaart er wel bij (mijn portemonnee trouwens ook!).