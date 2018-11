Hoe ontstaan modetrends? En hypes? Interview met Charlotte

Onze Charlotte werd deze week geïnterviewd door twee voortvarende HAVO-scholieren (succes met jullie werkstuk, dames!) over het ontstaan van de modetrends. De dames kwamen met interessante vragen en Charlotte heeft haar best gedaan om zo goed mogelijk te antwoorden, waarbij ze zich vooral gebaseerd heeft op haar eigen ervaringen in de modewereld. Omdat we vaker vragen krijgen over het ontstaan van modetrends, hebben we besloten het interview te publiceren. Veel leesplezier!

Wat zijn de belangrijkste factoren die een rol spelen in het ontstaan van een modetrend?

Er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan van modetrends. Ik noem er een paar maar er zijn er vast nog veel meer: de modeontwerpers, de grote modeketens, de sociale media, VIPs, muziek en films, het streetstyle gebeuren rond de shows, het mode publiek.

Ik zal dat wat gedetailleerder uitleggen. De traditionele modehuizen presenteren tijdens de Fashion Weeks hun nieuwe modecollecties aan de pers. Opvallend is dat in al deze collecties, al zijn ze van concurrerende modehuizen, toch vaak bepaalde rode lijnen – trends – in te ontdekken zijn. Hiervoor worden wel verschillende verklaringen gegeven. Denk maar eens aan de inkoop van stoffen. Daarvoor zijn de modehuizen, behalve degene die ze zelf ontwerpen, op dezelfde markt/aanbieders aangewezen. Als er veel ruitenstoffen worden aangeboden, dan zul je op veel catwalks ruiten gaan zien.

Verder is er ook nog de zogenaamde ‘mode tam tam’. De modehuizen concurreren met elkaar en houden hun collecties tot op het laatste moment zoveel mogelijk geheim maar er lekken altijd wel dingen uit, waardoor het kan gebeuren dat je bepaalde dingen op verschillende catwalks ziet terugkomen.

Verder komen de collecties op de catwalks nooit zomaar uit de lucht vallen, maar is het meer een soort voortborduren op eerdere collecties, een soort proces, waardoor er altijd wel een bepaalde lijn in zit.

Ook kijken de modeontwerpers natuurlijk goed naar de markt: waar is vraag naar, wat wil het mode publiek? Vroeger dicteerden de modehuizen veel meer, nu hebben ze steeds vaker de neiging om te ‘volgen’; omwille van de omzetten willen ze ‘op safe’ spelen.

Er is dus steeds meer een wisselwerking tussen de modehuizen en het mode publiek.

Dat komt ook door de social media en internet. Het mode publiek is steeds beter geïnformeerd, weet wat het wil en draagt dit ook uit. De modehuizen spelen hierop in.

Zo ontstaan uiteindelijk de modetrends, dat is de ‘gemene noemers’ die we in de modecollecties tegenkomen.

Of een modetrend ook echt een ‘hit’ of ‘hype’ wordt, hangt weer van andere factoren af. Op dat punt zijn de sociale media, TV, muziek en films heel belangrijk. Als mensen die als ‘cool’ worden beschouwd een bepaald iets dragen, kan zoiets direct een ‘hype’ worden. Dit heeft natuurlijk weer alles met de psychologie van de mens te maken. Veel mensen willen ‘erbij horen’, en als een bepaald persoon en vervolgens een bepaalde groep, een bepaald iets draagt, dan volgt de rest vanzelf. Daarom associëren de modehuizen zich tegenwoordig op grote schaal met ‘coole mensen’ zoals acteurs maar social media sterren. Verder proberen ze het publiek ook te beïnvloeden met reclamecampagnes met een cool imago.

Een andere factor die een steentje kan bijdragen aan het versterken van trends, zijn de grote modeketens. Zij laten zich voor hun collecties graag inspireren door de collecties op de catwalks. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de dierenprints die je op dit moment door iedereen ziet dragen. Als zo’n grote modeketens zo’n trend oppakt en de rekken stijf hangen van een bepaalde print, dan heb je grote kans dat het publiek het gaat dragen.

Wat is uw favoriete trend op dit moment?

Dit seizoen heb ik een paar items in slangenprints gekocht en heb ik mijn cowboy boots weer opgeduikeld. Ik ben verder ook dol op die heuptasjes die weer in de mode zijn. Ik merk zelf dat ik altijd wel warm loop voor de actuele trends maar ik probeer ze wel op een originele manier te interpreteren en mijn eigen kledingstijl te houden.

Wat voor invloed heeft prijs op een modetrend?

Ha! Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat moeilijk te zeggen is. Laten we weer die dierenprints nemen. Die zie je op dit moment op grote schaal, van heel goedkoop tot heel duur. Bij ‘algemene’ trends denk ik niet dat de prijs echt een rol speelt. Maar er zijn wel bepaalde producten die het tot ‘hype’ schoppen waarbij de prijs, maar vooral ook het merk, een grote rol spelen. Denk maar eens aan tassen van luxe (lees: dure) brands, of de Balenciaga sneakers die op dit moment helemaal hot zijn. Er zijn exclusieve producten waar enorme wachtlijsten voor zijn, ondanks de vaak exorbitante prijzen. Ik heb eens gehoord dat sommige exclusieve modehuizen hun waren juist beter voor méér dan voor minder geld kunnen aanbieden omdat de hogere prijs het publiek nog ‘hebberiger’ maakt want een product met een zeer hoge prijs moet wel heel speciaal en exclusief zijn.

Welke rol spelen social media in de ontwikkeling van een modetrend?

Veel, heel veel. De social media werken volgens mij vooral ook als klankbord, als versterker van bepaalde trends. Als een bekende influencer een bepaald iets draagt, zullen anderen wel snel volgen.

Hoe kan het dat een modetrend zich telkens weer herhaalt? (flared pants, bomberjacks)

Het is waar dat je in de mode nooit echt nieuwe dingen tegenkomt. Het is steeds weer een interpretatie van dezelfde dingen. Daarbij grijpen de modeontwerpers graag terug op mooie dingen uit het verleden die ze dan weer een nieuw jasje geven. Zo laten modeontwerpers zich bijvoorbeeld vaak door films van vroeger inspireren. De invloeden van die tijd komen dan in hun ontwerpen terug. En als er eentje mee begint, volgen de anderen.

Wie of wat heeft de meeste invloed op een modetrend?

Als iets echt wil uitgroeien tot een ‘hype’ dan moet je er als het ware ‘van alle kanten mee dood gegooid worden’, zou ik zo zeggen. Het is dus niet zozeer één iemand of iets maar een heel samenstel van factoren die een trend versterken.

Hoelang blijven de meeste modetrends bestaan?

Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar in ieder geval verdwijnen de modetrends steeds sneller, ze duren steeds minder lang. Dit komt vooral ook door opkomst van de grote modeketens, de zogenaamde ‘fast fashion’. Omdat deze modeketens voortdurend met nieuwe dingen komen, zijn ook de traditionele modehuizen in een stroomversnelling terecht gekomen. Vroeger presenteerden ze tweemaal per jaar hun collectie, nu zijn er de zogenaamde cruise collecties (halverwege het seizoen), de capsule collecties, etc.

TRENDYSTYLE