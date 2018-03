Hoe maak ik een paasei? Een paasrecept voor huisgemaakte paaseieren

In de supermarkt vind je in deze periode paaseieren in alle soorten en maten. Je hebt de keuze uit talloze merken en alle prijsklassen. Maar zelfs als je grif geld uitgeeft voor een chocolade paasei kan het nog tegenvallen. Iedereen kent het beteuterde gezicht van het kind dat binnen in dat rammelende paasei een speld met het merk van het paasei vindt. Of erger nog: een plastic soldaatje.

Om teleurstellingen te voorkomen, zit er maar één ding op. Zelf aan de slag gaan! Je begin bij het cadeautje en bouwt het paasei erom heen. Hoe? Het is gemakkelijker dan je denkt, maar ook weer niet supergemakkelijk, daar zijn we wel eerlijk in. Je moet wel wat geduld hebben en even precies te werk gaan. Maar dan moet het lukken.

Ingrediënten voor 1 paasei

Een verrassing om in het ei te stoppen

1 kg smeltchocolade (70% puur)

2 plastic vormen voor een paasei van 25 cm

Een keukenthermometer

Bereiding

Je begint met het temperen van de chocolade. Wat is tempereren? Dat is een procedure waarbij je de chocolade drie verschillende temperatuurstadia laat doormaken zodat de chocolade mooi glanst en zich goed laat bewerken. Nu weet je meteen waarom je een keukenthermometer nodig hebt 

Breek of snijd de chocolade in stukjes en smelt de chocolade au bain marie in een pannetje. Zorg dat er geen water bijkomt anders stolt de chocolade later niet meer. Als de chocolade gesmolten is (de chocolade zal dan ongeveer een temperatuur van 54 graden Celsius hebben), kan je beginnen met tempereren. Spreid 2/3 van de chocolade uit op een plat oppervlak en roer er met een spatel doorheen totdat de chocolade de temperatuur van 28 graden Celsius heeft. Doe de chocolade terug bij de overgebleven chocolade in het pannetje en meng alles door elkaar. De chocolade heeft nu een temperatuur van 32 graden Celsius.

Schenk voldoende chocolade in één van de twee vormen om er het oppervlak mee te bedekken. Verdeel de chocolade met langzame bewegingen over het hele oppervlak. Schenk dan de overtollige chocolade terug in het pannetje en roer de chocolade door elkaar. Doe hetzelfde met de tweede vorm. Maak de randen van de vormen goed schoon en laat ze 20 minuten afkoelen.

Vlak voordat de 20 minuten om zijn, smelt je de overgebleven chocolade in het pannetje opnieuw au bain marie. Herhaal nu de operatie van hierboven (schenk de chocolade in de vormpjes en verdeel deze over het hele oppervlak dat nu dus al met chocolade bedekt is).

Laat de chocolade opnieuw afkoelen. Nu 20 minuten heb je twee harde helften van het ei (als je het idee hebt dat het beter is om de vormpjes een paar minuten in de ijskast te zetten), doe dat dan. Verwijder de helften uit de vorm en druk de randen van elke helft enkele seconden op een verhitte koekenpan met anti aanbaklaag. De randen zullen langzaam smelten. Doe de verrassing in het ei en sluit het door de randen tegen elkaar te drukken. Laat het paasei rusten totdat het één geheel is en pak het dan in als je wilt.

