Hittegolf! Mag je op slippers naar kantoor?

Als de temperaturen zoals in deze dagen tegen de veertig graden lopen, laait de discussie over ‘slippers of niet naar kantoor’ weer hoog op. Ons advies is altijd: liever niet, maar natuurlijk hangt het – zoals advocaten dat altijd zo mooi zeggen – ‘van de omstandigheden’ af.

Slippers of niet?

Werk je op een groot advocatenkantoor dan zullen slippers waarschijnlijk niet op prijs worden gesteld, zeker niet als je die dag naar de rechtbank moet. Werk je op een reclameadviesbureau dan kom je er natuurlijk veel sneller mee weg. Bovendien heb je tegenwoordig slippers en slippers. Omstandigheden dus…

En die ontbraken een beetje in een artikel dat ik vandaag in een van de grote dagbladen las. Er werden een aantal ferme regels gedicteerd (gewoon dragen wat je altijd draagt) met extra vermaningen voor vrouwen van 55-plus. Die zouden als vaste regel driekwart mouwen moeten dragen, en het liefst ook panty kousen. Alleen bij uitzonderlijke temperaturen mag daar wat aan getoornd worden.

Vanuit esthetisch oogpunt valt hier (misschien) wel iets voor te zeggen – je gaat in ieder geval op safe – maar volgens ons is het aan iedere vrouw om zelf te bepalen waar de grens ligt en ook hier spelen de omstandigheden weer een belangrijke rol. De functie die je hebt, de werkzaamheden voor die dag, je lichamelijke vorm, je lichaamsverzorging op dat moment (voor de vraag of je met slippers naar kantoor kunt is ook belangrijk of je voeten goed verzorgd zijn), wel of niet airco op de werkplaats… Kortom, er komt (heel) wat stijlgevoel en inschattingsvermogen bij kijken. Ferme regels als ‘geen slippers’ zijn daarbij richtlijnen die van geval tot geval moeten worden geïnterpreteerd.

Rechters: toga of niet?

Overigens brengt deze gedachtegang mij op een anekdote die mijn vader mij eens vertelde. Op een bloedhete zomerdag zoals die van vandaag was hij aanwezig bij een rechtszitting met drie rechters. Het was in de rechtszaal om flauw te vallen zo warm en na enige tijd lasten de rechters een korte adempauze in. Tijdens die pauze stelde één van de rechters zijn collega’s – het zweet droop van zijn gezicht – voor om, gezien de verhitte omstandigheden, voor één keer de toga uit te trekken en de zitting zonder toga voort te zetten. Dit voorstel bracht een andere collega in grote verlegenheid. Na enige aarzeling bekende deze rechter dat hij al ‘voorzieningen’ had getroffen. Onder de toga droeg hij alleen… ondergoed! Waarop de andere rechters hun toga’s ook maar aanhielden. Tja, de omstandigheden…