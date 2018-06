Hij maakt botte grapjes. Zo leg je hem het zwijgen op

Liefde is de hoogste vorm van tolerantie. Een mooie definitie die je wel op de juiste manier moet weten te interpreteren. Tolereren is prima en mag een onmisbaar aspect voor liefde zijn, maar er is een grens, en die begint waar zijn respect voor jou eindigt.

Het klinkt misschien allemaal wat abstract en daarom nemen we als uitgangspunt een mail van een lezeres – laten we haar voor het gemak even ‘Tina’ noemen – die ons vorige week bereikte. Tina klaagt erover dat haar vriendje waar ze nog niet zo heel lang mee samen is botte grapjes maakt. Met ‘botte grapjes’ bedoelt ze opmerkingen over andere meisjes of filmsterren waar hij haar graag voor zou verruilen, of onvriendelijke, soms zelfs beledigende opmerkingen over haar eigen persoon in het bijzijn van anderen. Tina geeft zelf in haar mail al aan dat het ‘onrespectvolle’ grapjes betreft en vraagt zich af of ze met deze prille relatie door moet gaan.

Een persoonlijk advies en op maat gesneden advies kunnen we Tina hier niet geven. Maar wel wat algemene regeltjes die in deze situatie misschien uitkomst zouden kunnen bieden. Veel succes ermee, Tina (en alle andere lezeressen die zich in dezelfde situatie bevinden)!

Wat als je partner je niet respecteert en botte grapjes over je maakt?

Lach (niet) met hem mee

Met hem mee lachen is een heel sportieve reactie. Vooral in het bijzijn van anderen is dit een effectief wapen tegen zijn botte grapjes. Maar pas op. Deze reactie zal alleen werken als zijn grapjes je niet raken. Doen ze je pijn, dan kun je hem maar beter niet met auto-ironie of zelfspot in zijn grapjes steunen. Hij zal er zeker niet mee stoppen als hij ziet dat je de draad goed oppakt (hij wordt er misschien wel door aangemoedigd) en uiteindelijk zal je de gekwetste gevoelens die je wegstopt en opkropt, niet langer kunnen verbergen.

Laat hem nooit zien dat hij raak schiet

Laat ‘m niet merken dat hij met z’n grapjes jouw zwakke plekken raakt (sterker nog, zorg ervoor dat het je niet raakt, laat zijn grapjes gewoon langs je heen gaat). Het maakt zijn spel alleen nog maar gemakkelijker en het schenkt hem bovendien veel meer voldoening. Pleng geen tranen en probeer de bal met rake woorden terug te kaatsen. Er kan enige tijd overheen gaan voordat je hier handig in wordt, maar oefening baart kunst. Schrik niet als hij beledigd reageert. Hij is niet de enige die hier beledigd wordt.

Geef hem nul op het rekest

Dit is eigenlijk het vervolg op het advies hierboven. Geef hem nul op het rekest. Een clown zonder publiek is nergens meer. Geen hem geen voldoening. Doe alsof je het niet gehoord hebt, of haal je schouders op. Lach niet met hem mee (zie punt 1), zorg ervoor dat zijn grapjes in het luchtledige, en niet op vruchtbare bodem, terechtkomen.

Zeg hem duidelijk en beslist dat hij ermee moet ophouden

Maakt hij het te bont, zeg ‘m dan duidelijk en recht in zijn gezicht dat hij ermee moet ophouden, omdat hij je niet respectvol behandelt. Doe dit heel beslist en laat geen ruimte voor discussie. Nogmaals, pleng geen tranen, maak geen scène, maar toon je vastberaden.

Blijft hij onrespectvol, overweeg dan of het niet beter is dat jullie wegen zich scheiden

Blijft hij je onrespectvol behandelen, dan is het misschien goed om je eens af te vragen of het niet beter is dat jullie wegen zich hier scheiden. Hoe eerder je gehoor geeft aan alarmbellen dat er iets niet goed zit in een relatie, hoe gemakkelijker het is om weg te gaan en een nieuw leven op te bouwen.

Houd van jezelf

Zorg er in ieder geval voor dat je van jezelf blijft houden, dat je niet in beledigende grapjes over je uiterlijk of karakter gaat geloven. Houd je eigenliefde in stand!