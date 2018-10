Deze hartige pompoentaartjes zijn lekker én superlief om te zien!

Het is weer de tijd van het jaar! De tijd van vlammend blad aan de bomen, van ritselende bladeren op de grond, van paddenstoelen in het bos, en van pompoenen. Pompoenen zijn decoratief maar ook heel lekker in de keuken. Je kunt er oneindig veel mee doen. Vandaag hebben we een recept voor hartige pompoentaartjes voor je. Lekker én decoratief! Deze taartjes doen het fantastisch als appetizer.

Het recept is heel eenvoudig. Het kan niet misgaan!

Ingrediënten

400 gram pompoen

200 gram verse room

3 eieren

1/2 ui (of een kleine prei)

100 gram Parmezaanse kaas

50 gram boter

peper en zout

Bereiding

Snipper de ui (prei) en fruit deze in de boter. Voeg de in blokjes gesneden pompoen samen met wat zout en wat water toe en kook de pompoen op een laag vuur in ongeveer 30 minuten gaar. De pompoen moet uit elkaar vallen en droog zijn.

Bewerk de pompoen samen met de room, de eieren en de Parmezaanse kaas met de staafmixer (of in de keukenmachine) tot een soort beslag. Breng op smaak met peper en zout.

Giet het pompoenbeslag in 6 ovenvormpjes die je met de resterende boter hebt ingesmeerd en plaats de vormpjes in een ovenschaal met water. Bak de pompoentaartjes in ongeveer 30 minuten op 170 graden af. Als eenmaal gaar zijn, laat je ze afkoelen en verwijder je de taartjes met een mes heel voorzichtig uit de vormpjes. Serveer ze omgekeerd op een bordje.

Door: Hanne Katten