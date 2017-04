Happy New Year, Thailand! Maar voor mij geen water, please!

Terwijl Nederland zich klaarmaakt voor de Paasdagen, viert men in Thailand ‘Songkran’, de komst van het Thaise Nieuwjaar. En dat gaat gepaard met een heleboel watergevechten. Al dagen bereidt men zich erop voor. Grote felgekleurde waterpistolen gingen als broodjes over de toonbank, net zoals de karakteristieke shirts met exotische bloemenprint.



Songkran valt in de heetste periode van het jaar. ‘Summer is coming’ hoor ik overal. Alsof het hier zo vlakbij de evenaar nooit zomer is :-) De afgelopen maanden kwamen de temperaturen nauwelijks onder de 30 graden. Maar toegegeven, in deze dagen is het extreem heet en zelfs mijn geliefde watermeloenshakes brengen nog maar weinig verkoeling.

Gisteren, 13 april, begon het Nieuwjaarsfestival en sindsdien ben ik zo ongeveer aan huis gekluisterd. Op de vroege donderdagochtend viel de gewoonlijk zeer luidruchtige metropool Bangkok stil onder de loodrechte brandende zon.

De rust was echter maar van korte duur want rond een uur of 2 ’s middags stegen de eerste oorlogskreten van de straat op. Volle watertonnen waren op de stoep geplaatst en gewapende omstanders spoten zo ongeveer elke voorbijganger nat of trakteerden ze op een flinke tuil water. Helemaal spannend wordt het als er een pick-up met ‘watervechters’ langs komt. Dan is het oorlogje tussen de ‘gang’ op de stoep en die van de pick-up.

Natuurlijk is dat allemaal geen ramp als je erop gekleed bent: geld en telefoon in een hermetisch gesloten plastic buidel om je nek en verder zo min mogelijk (maar niet doorschijnende) kleding en slippers. In deze hitte ben je zo droog. Het is alleen te hopen dat het water dat je beurt valt schoon is…

Ben je echter niet gediend van een plens water of ben je niet in de mood voor een watergevecht, dan loop je in deze dagen op straat een zeker risico. Een nette outfit en dichte schoenen geven een ‘mij-niet’-signaal af, maar garanderen niet dat je gespaard wordt. Zo kan een voorgenomen middagje shoppen al heel snel eindigen vanwege druipnatte kleding en idem dito haar.

Gisterenavond op weg naar de supermarkt kwam ik er nog bepaald goed vanaf met een plens water die vlak voor mijn geliefde zwarte sneakers uiteenspatte en begeleid werd door een ironisch ‘Sorry’, maar vanmiddag, toen ik toch even een ommetje wilde maken, keerde ik als een haas terug naar huis. Vlak onder de brug die ik moest nemen om naar de overkant van de straat te komen, stond een groep vrolijke watervechters die iedereen, maar dan ook letterlijk IEDEREEN op een nat pak trakteerden en daar had ik bepaald geen zin in…

Wonder boven wonder hield ik het droog. Een voorbijgangster op haar brommertje ging het slechter af. Zij moest wachten voor het stoplicht en kreeg twee flessen (hopelijk) water over haar mantelpakje heen.

Ik houd het voor gezien, trek me terug en kom het huis even niet meer uit. Morgen nog een waterdag en dan hebben we het hopelijk gehad. Alles is leuk, maar het moet niet te lang duren! Happy New Year, Thailand. Laten we het jaar snel beginnen :-)

Door: Charlotte Mesman