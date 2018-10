Halloween verkleedtips. 7 Bloedstollende en verleidelijke Halloweenlooks

Maak van de spannendste nacht van het jaar een sexy avontuur en betover de harten van het mannelijk schoon. Ga voor een bloedstollende maar verleidelijke vermomming. Deze avond kun je met goed vertoon je meest blote en sexy jurk aan. Het contrast met je lijkwitte gezicht met holle ogen – mysterieus, ondoorgrondelijk, onbeschrijflijk triest – maakt dat het nooit té wordt. Het is dé gelegenheid bij uitstek om je eens gevaarlijk, verlokkelijk en ongelooflijk aantrekkelijk te voelen.

Verlokkelijke geest (of wit wief)

Ga voor een lange, witte jurk met wijde fladderende mouwen voor een dramatisch effect. Voor een exotische touch kun je een brede, witte band in je middel dragen zodat je figuur mooi uitkomt. Voor een extra verleidelijke ‘ghost-look’ kies je een witte, doorzichtige jurk. Je gezicht poeder je letterlijk ‘lijkbleek’ en je ogen omrand je met oranjerode oogschaduw of schmink. Je lippen camoufleer je met een camouflagestick of met een beigeroze lippenstift.

Bloedstollende verschijning

Een van onze favoriete Halloween-vermommingen is geïnspireerd door de verhalen die over geestesverschijningen in Engelse kastelen de ronde doen. Zoiets als: het jaren geleden op mysterieuze wijze overleden meisje dat opeens weer gesignaleerd wordt met haar baby in haar armen geklemd. Een vluchtige schim die af en toe stilletjes verschijnt en dan weer verdwijnt. Voor deze angstaanjagende look kun je eigenlijk aantrekken wat je wilt. Een mooi strapless avondjurkje, liefst in een verschoten kleur, bijvoorbeeld. Of je wikkelt jezelf in doeken. Het accent ligt op je gezicht en op de baby in je armen. Je gezicht maak je doorschijnend bleek, je lippen camoufleer je weg of maak je lichter met een lichte, matte lippenstift. Onder je ogen maak je grote, zwarte kringen. Maar meest angstaanjagend is de baby die je in je armen houdt. Voor een spookachtig effect maak je een bundeltje van doeken waar je een… Brandende zaklantaarn in doet. Heb bundeltje lijkt op je baby en de zaklantaarn verlicht je lijkbleke gezicht op een spookachtige manier. Vooral in een donkere omgeving is het effect angstaanjagend.

Bekoorlijke mummie

Een andere vermomming die je zo sexy kunt maken als je wilt, is de mummie. Ook voor deze look ga je weer voor bleke make-up, weggecamoufleerde, bloedloze lippen en holle ogen. Als basis kies je een witte lingeriebody (liefst zonder kantjes en roesjes) en een paar lichte, heel dunne pantykousen (blote benen kan ook – maak ze lijkbleek met baby talkpoeder!). Scheur een laken (liefst een beetje vergeeld) in brede stroken en wikkel jezelf erin.

Ondeugende heks

Geen Halloween zonder heks! Deze outfit is gemakkelijk te realiseren. Ga voor een zwarte jurk of cape, investeer een klein bedrag in een zwarte hoed en bezem. Zet je ogen donker aan met eyeliner. Voor een spannend effect maak je je ogen lang door de eyeliner in de uiterste ooghoeken ver door te trekken.

‘Fashion-victim’-heks

Houd je niet van verkleedpartijen, wil je het minimale doen maar toch goed voor de dag komen, ga dan als ‘mondaine heks’ door handig gebruik te maken van de trends van het moment. Ga voor een zwart kokerjurkje, een paar zwarte netkousen en completeer het geheel met van die veterschoenen met hoge hak of hoge pumps. Ga verder voor bloedrode nagels en bloedrode lippen. Als enige concessie kun je een heksenhoed dragen. Of toupeer je haar tot een enorme ragebol/vogelnest en wapen je met toverstok.

Pikante duivel

Voor deze look mag je supersexy zijn. Ga voor een zwarte body of een minuscuul zwart jurkje dat je anders nooit zou durven dragen. Trek je haar strak naar achter uit je gezicht. Maak je ogen zwaar op met zwart kohlpotlood en zwarte oogschaduw. Overdrijf de vorm door met het zwarte kohlpotlood de buitenste en binnenste ooghoeken scherp aan te zetten. Voor je lippen kies je een donkerrode of zelfs zwarte lippenstift, en je nagels lak je zwart. Een accessoire dat het bij deze look goed doet is natuurlijk de drietandige vork.

Gevaarlijke vampier

Ook voor deze look kies je een zwart gewaad. Ben je blond of licht van haarkleur dan kun je een zwarte pruik dragen. Verder ga je natuurlijk voor donkere ogen en een opvallend sexy en donkere mond die – als je gemeen lacht – een paar vlijmscherpe tanden vertoont…